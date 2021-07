HERCEGOVAC KOJI JE SPOJIO BANDIĆA I JAKOVA KITAROVIĆA! Čime se danas bavi bivši prvi gospodin?

Autor: Iva Međugorac

Otkako je iz političke arene ispraćena bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u medijima se sve rijeđe spominje i njen tajanstveni suprug Jakov Kitarović koji joj je godinama dostojanstveno čuvao leđa, djelujući u njenoj sjeni. Sve do posljednje kampanje za predsjedničke izbore gospodin Jakov nije se previše eksponirao, no u javnosti je nerijetko služila šala u kojoj se poručivalo ‘Jakove izdrži’. Daleko od očiju javnosti izdržljivi Jakov često se sastajao s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem i Milijanom Brkićem. S Bandićem se Jakov Kitarović sastajao u jednom restoranu nasuprot njegovih fontana, nerijetko ga se s njim viđalo na raznim zagrebačkim sportskim događanjima, a upućeni svjedoče kako je za to prijateljstvo zaslužan predsjedničin savjetnik Tomo Madžar, HDZ-ovac i liječnik iz Ljubuškog koji se u jeku njene predsjedničke kampanje često pojavljivao u javnom prostoru. U javnom se prostoru pak Jakov Kitarović posljednji put pojavio kada je potvrdio da je i on baš poput niza drugih uglednika bio gost Dragana Kovačevića, bivšeg šefa Janafa, kojega je posjećivao u njegovom kontroverznom klubu u zagrebačkoj Slovenskoj ulici.

“Točna je informacija kako sam u jesen prošle godine bio u navedenom prostoru u Slovenskoj ulici u Zagrebu, gdje se nalazio veći broj ljudi u druženju. Tamo sam se zadržao kraće vrijeme. Nisam primijetio bilo kakve sumnjive radnje, niti sam bio u poslovnim odnosima s bilo kime od prisutnih osoba”, pisalo je u jeku afere Janaf u priopćenju punomoćnika Jakova Kitarovića u kojem se govorilo kako će rado dati iskaz o svojim saznanjima o nemilim događanjima, ukoliko za ot bude bilo potrebe.

Zanimljivo, baš na dan kada je poduzetnik i prvookrivljeni Krešo Petek navedeni iznos predavao nekome unutar kluba tamo se nalazio Kitarović, čija je supruga Kolinda Grabar-Kitarović baš u to vrijeme predstavljala program za kampanju i novi mandat na čelu države. Baš zato iz oporbenih redova postavili su pitanje gdje je otišao milijunski mito koji je navodno namijenjen Janafovom čelniku, a iz Škorina Domovinskog pokreta zapitali su se je li moguće da je taj novac namijenjen kampanji bivše predsjednice, a jedno od pitanja koje ih muči jest bi li da su u tom času istražitelji upali u te prostore i priveli sve nazočne uključujući i Kitarovića politička slika u Hrvatskoj danas izgledala drugačije.Kako bi danas izgledala domaća politička arena nije poznato, ali je zato poznato da gospodin Jakov danas radi kao savjetnik za korporativnu sigurnost u AD Plastiku, a hoće li tu poziciju napustiti kada i ako njegova supruga postane glavna tajnica Nato-a kao što se to u medijima spekulira ostaje za vidjeti.