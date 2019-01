HEP UVODI JEDNU NOVOST: Teško onom tko ne plati struju!

Autor: Dnevno.hr

Iz HEP-a su poručili da će se, sukladno napucima iz EU-a, koji idu za tim da se što ekonomičnije upravlja električnom energijom, postepeno ugraditi brojila za potrošnju struje na daljinsko upravljanje.

Daleko su preciznija od prethodne generacije mjerila, a najveća novost je što će njihovi korisnici ubuduće plaćati struju za točno onoliko kilovata i snage koliko su potrošili proteklog mjeseca, piše Slobodna Dalmacija.

To znači da će im u HEP-u očitati potrošnju prvog veljače, za razdoblje od 1. do 31. siječnja.

“Osim toga, HEP će u onim zgradama i kućanstvima gdje su već postavili tzv. pametna brojila moći automatski isključiti neplatiše. To znači da njihovi radnici u takvim slučajevima više neće morati izlaziti na teren”, kaže za Slobodnu Dalmaciju Nenad Kurtović, stručnjak za energetsko tarifiranje i savjetnik za energetiku udruge “Splitski potrošač”.

Tako radnici HEP-a više neće biti svjedoci prepirki, svađa, a ponekad i fizičkih napada, koji su nerijetko događali prilikom isključivanja neplatiša.

Kurtović kaže da je postavljanje ovakvih brojila uistinu korak naprijed, međutim, ono što se neće svidjeti potrošačima jest da su u principu HEP-ovci jedini ta mjerila očitavaju.

“Prije je to bilo jednostavnije, morali ste zapisati samo dva broja, i to je bilo to. Kod pametnih brojila imate puno više podataka na raspolaganju, a mjerila nisu uvijek ni dostupna potrošačima jer znaju biti pod ključem. Osim toga, nisu sva potpuno ista, ima ih nekoliko vrsta i od različitih proizvođača. Dakle, s jedne strane preciznije će mjeriti broj potrošenih kilovata i iskorištenu snagu, no u praksi će potrošači teže sami kontrolirati koliko struje troše, tim više jer HEP kod takvih brojila očitava stanje samo prvoga u mjesecu za prošli mjesec, a ne na dan kad to vama, jer ste, recimo, posumnjali da nešto ne štima – padne na pamet”, upozorava Kurtović.

Osim toga, vijek ovih sofisticiranijih mjerila za električnu energiju je deset godina, za razliku od prethodnih koji su bili baždareni na dvanaest godina.

“Ako posumnjate da pametno brojilo ne radi kako treba, prema pravilniku HEP-a, imate pravo na jednu besplatnu kontrolu istoga”, savjetuje Kurtović.

Ono što se neće svidjeti potrošačima je da ugradnjom pametnog brojila više neće u svom ormariću s osiguračima vidjeti radi li skuplja ili jeftinija struja. Naime, lampica koja bi nakon 21 sat zimi označavala da HEP distribuira struju po nižoj tarifi, kod pametnih brojila više se ne pali, pa će vam jedino sat na ruci biti pravi pokazatelj, ili ćete se, ne budite lijeni, spuštati do zajedničkog kućišta s brojilima kako bi se uvjerili da sad možete glačati ili upaliti perilicu rublja. No, ono što je dobro jest da se brojilo, u danima kad niste kući, automatski prebacuje na jeftiniji tarifni model.

I mogućnosti krađe struje, odnosno svih vrsta zlouporaba kad je ova tema u pitanju, ugradnjom pametnih brojila svedene su na minimum jer nova brojila mjere i korištenu snag