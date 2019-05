HEBRANG: ZDRAVSTVENI SUSTAV POTPUNO JE RASPUŠTEN: ‘U takvoj situaciji daje se ostavka’

Autor: Iva Međugorac

Kada je vrhunski liječnik, doktor Milan Kujundžić, preuzeo hrvatsko zdravstvo, očekivalo se da će, s obzirom na njegove kompeticije, vrlo brzo i vješto ovladati tim sustavom te mu ubrizgati prijeko potrebnu injekiciju za oporavak. Vrijeme odmiče, a doktor Kujundžić, HDZ-ov povratnik i ministar zdravstva, profilira se u političku lutku na koncu, koja, kada je riječ o reformama, znatiželjnoj i zainteresiranoj stručnoj, ali i potrebitoj javnosti, ne nudi ništa osim praznih riječi i retorike u koju vjerojatno ni sam ne vjeruje. Zdravstvo je, valja biti pošten i reći, rak-rana hrvatskoga društva godinama. Riječ je o duboko zanemarenom sustavu koji iz dana u dan otkriva kako se pretvorio u pacijenta na izdisaju.

Zlobnici će reći kako je Kujundžić najgori ministar zdravstva u hrvatskoj povijesti, a u prilog mu ne idu zbivanja koja nas na dnevnoj bazi ostavljaju bez teksta. Nema novca za bolesnu djecu, djeca umiru zbog liječničkih propusta, a nema sankcija ni odgovornosti, problem su i dugovi, liste čekanja, manjak kadrova… Mogle bi se tako undogled nizati sve boljke koje muče zdravsto, a sliku sustava imali smo prilike vidjeti prije nekoliko dana, kada je nacija svjedočila slučaju doktora Jusupa. Obrovački doktor, i sam teško bolestan, doista jest simbol sustava kojim Kujundžić ravna. Prljava kuta, oprema iz vremena Josipa Broza i čovjek koji ni sam nije svjestan što ga je snašlo, dok odgovorni peru ruke. Ima li nade, i što nam je učiniti, upitali smo bivšeg ministra i doajena hrvatske politike Andriju Hebranga, HDZ-ovca koji ni sam ne djeluje odveć optimistično.

Kako odmah na početku razgovora za naš portal napominje, zdravstvo je izrazito kompleksna tema. “To je toliko višeslojno, rekao bih da je zdravstveni sustav u ovom trenutku potpuno raspušten. Pod tim mislim da ne funkcionira jedan segment organizacije i financiranja. Jedino što sustav drži na površini jest stručnost i savjesnost liječnika i njihovih suradnika, sestara i tehničara, zahvaljujući tome se sustav još održava”, kaže Hebrang te za svoju tvrdnju nudi nekoliko obrazloženja. “Prvo, kad je riječ o organizaciji sustava, on je trebao biti transformiran reformom, koja bi zapravo trebala biti najveća reforma u hrvatskoj Vladi, no, nažalost, nije započeta ni na razini primarne, ni na razini bolničke zaštite. Ide se za nekim parcijalnim i površnim rješenjima. Što se tiče financiranja, davno je, još prije godinu dana, trebalo promijeniti Zakon o zdravstvenom osiguranju, ovaj sadašnji star je 25 godina, ja sam ga imao prilike donijeti početkom 90-ih, i on je praktički beznačajno mijenjan do sada”, objašnjava naš sugovornik dodajući da je u međuvremenu Zakon postao “tijesna koža” za naš zdravstveni sustav.

“Zbog toga se dogodila dosad neviđena katastrofa u hrvatskom zdravstvu, a to je dug od osam i pol milijardi kuna, neki dan sam razgovarao s nekim dobavljačima kojima po tri godine, dakle tisuću dana, bolnice ne plaćaju račune jer su im prihodi ispod razine poslovanja. Cijena zdravstvene usluge je puno niža od realne cijene, i zapravo ne može pokriti rashode bolnica, što je zapreka koja se neće moći riješiti privremenim mjerama, nego isključivo radikalnom reformom koja se očekuje od Hrvatske, a mislim da je ova reforma najhitnija jer izravno utječe na život i zdravlje bolesnika”, ocjenjuje Hebrang.

Iako nerado govori o kolegama, s nama je podijelio svoja iskustva. “Mi smo sa svojim socijalnim pristupom zdravstvu često upadali u krize, a najveća je bila tijekom rata, kada smo organizirali ratni sanitet, a ulaz novca ’91. godine u fond zdravstva pao je za 60 posto, ali ipak smo intenzivnim reformama i reorganizacijama uspjeli preživjeti. Kasnije, nakon rata, također smo upadali u određene financijske krize i ako ne bismo mogli sami to prebroditi, uvijek bismo postigli to da se dugovi pokriju iz proračuna. Naravno, ako postoji otpor drugih resora, pogotovo financija prema takvom načinu poslovanja, onda ministar ima samo jedan jedini izlaz, a to je da Vladi postavi uvjet: Ili dajem ostavku, ili sanirajte dug, što smo mi prethodni ministri činili više puta, i s takvom jednom ozbiljnom situacijom bi se problemi uvijek zakrpali. Ovaj put to se nije dogodilo i dug je eskalirao do zabrinjavajuće razine”, analizira naš sugovornik, upozoravajući da je naše zdravstvo u dužničkom ropstvu iz kojeg bez temeljite reforme nema izlaza.

A što točno Kujundžić čini u pogledu reformi, možda ponajbolje svjedoče medijski napisi i apeli koje smo mogli čuti posljednjih dana.

Naime, Ankica Prašnjak, predsjednica Glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara, otkrila je kako je već dulje vrijeme manjak kadrova alarmantan. “Nitko se ne obazire na nas i koliko sestara nedostaje. Potplaćene su i odlaze u inozemstvo. Ta činjenica prolazila je pored svih Vlada dosad, pa i ove. Nitko se ne osvrće na to kakva će biti zdravstvena njega i kakva je budućnost bolesnih građana. Trenutno nedostaje 12 tisuća medicinskih sestara”, otkrila je Prašnjak tijekom gostovanja na javnoj televiziji, uz opasku kako nema političke volje da se taj problem riješi. Tisuću sestara otišlo je u inozemstvo, a podatak koji bi nas trebao dodatno zabrinuti jest taj da ih još dvije tisuće čeka da ode. Koliko je stanje složeno, govori podatak iz splitske bolnice u kojoj fali čak 150 medicinskih sestara. Dakako, uz medicinske sestre, Hrvatskoj fali i liječnika, a ministar je tom problemu odlučio doskočiti na način koji dosad nije bio primjenjivan. Petstotinjak studenata koji će ove godine privesti kraju studij medicine u Hrvatskoj bit će ujedno i prva generacija liječnika koji će netom poslije diplome ući u ordinacije obiteljske medicine ili hitnog prijema te se suočiti s prvim pacijentima a da prije toga nisu odradili nijedan dan pripravničkog staža kakav smo nekoć poznavali. Pripravnički staž u Hrvatskoj je ukinut, a zamjenski institut koji bi studentima osiguravao znanja iz prakse nije posve zaživio. Kroničan nedostatak liječnika dovest će, kako stvari zasad stoje, do toga da pacijente liječe diplomati koji će odmah po izlasku sa studija steći dozvolu za rad.