HEBRANG ZA DNEVNO: ‘Sad ili nikad! Kolinda i Plenković nisu napravili ništa! Evo što nam je činiti!’

U Hrvatskom saboru, danas je na rasporedu rasprava o Zakonu o nestalima. Saborska rasprava na ovu je temu od samog početka bila burna i žustra, a jedno od pitanja koje je rasprava potegnula sa sobom bilo je treba li Hrvatska blokirati Srbiji pregovore za ulazak u Europsku uniju, na račun poginulih i nestalih u Domovinskom ratu.

Jedan od vrsnih poznavatelja ove teme je i poznati hrvatski političar dr. Andrija Hebrang, koji je ekskluzivno za naš portal progovorio o ovoj temi te dao svoje mišljenje o tome treba li Hrvatska stopirati srbijanske pregovore za pristup Europskoj uniji.

“Što se tiče oko 1900 nestalih osoba za kojima se traga, to je apsolutno prioritet u pregovorima sa Srbijom, a u vezi njihovih pred pristupnih pregovora Europskoj uniji. Hrvatska je u situaciji koja se zove SADA ILI NIKADA. Ako sada ne postavimo Srbiji uvjete koje moramo postaviti nakon rata kojeg su izgubili, a nikada nisu platili štetu, niti bilo kakvu odštetu, onda to više nećemo moći nikada.”, istaknuo je Hebrang.

Tri su uvjeta za ulazak Srbije u Europsku uniju

“Moj stav je zbog toga vrlo čvrst – postoje tri uvjeta za ulazak Srbije u Europsku uniju. Prvo, odavanje lokaliteta svih 1900 nestalih, jer Srbi u Hrvatskoj znaju te lokalitete. Oni koji su ih pobili, oni znaju gdje su lokaliteti”, kazao je Hebrang.

“Drugo, odšteta obiteljima svih pobijenih civila. Mi smo u sanitetskom stožeru identificirali 7263 ubijenih hrvatska civila. Od toga su 50 posto žene, a čak 500 njih su djeca. Te obitelji nikada nisu dobile od agresora koji ih je pobio nikakvu odštetu i to mora biti drugi uvjet. Treći uvjet mora biti plaćanje ratne odštete. Tu odštetu treba izračunati uz pomoć međunarodnih stručnjaka, a koliko pratim vanjsku literaturu, ratna se šteta mjeri u postotku uništenja objekata i gospodarstva i iznosi po godini ratovanja 1.5 do 2 BDP-a te države. U slučaju Hrvatske, to bi iznosilo oko 300 milijardi dolara” rekao je te nadodao: “To su tri uvjeta bez kojih Srbija ne može ući u društvo civiliziranih zemalja, jer i sve članice Europske unije koje su nekada bile agresori plaćale su te odštete. Kao što znamo, Njemačka i dan danas otplaćuje anuitete ratne štete.”

“Da ponovim – pitanje je sada ili nikada! Time dokazujemo naš odnos prema žrtvama srpsko-crnogorske agresije, koje uopće još nisu obeštećene, time pokazujemo i odnos prema sadašnjim, ali i budućim generacijama koje će još dugo patiti zbog posljedica te agresije i ove teške ratne štete koja je uništila gospodarstvo, infrastrukturu, turizam i zapravo sve gospodarske grane”, zaključio je Hebrang.

Niti Vlada niti predsjednica nisu napravili ništa po tom pitanju

Na pitanje je li dosadašnja Vlada dovoljno napravila po tom pitanju, Hebrang smatra da nije.

“Nemam informacije o nekakvim pregovorima koji se događaju daleko od javnosti, ali kao što vidim, dosadašnja Vlada od toga nije napravila apsolutno ništa – niti Vlada niti Predsjednica države. Mi s njima glumimo dobre prijateljske odnose, ali nema prijateljskih odnosa dok nije raščišćeno ono što je među nama bilo tijekom devedesetih. Mislim da bi Vlada trebala aktivirati povjerenstvo koje prati pregovore Srbije sa Europskom unijom, da bi to povjerenstvo trebalo staviti ključne uvjete koje sam istaknuo, a kao što iz medija vidim, to povjerenstvo se već mjesecima, a možda i godinama ne sastaje. Vlada bi se trebala pokrenuti. Zadnji je trenutak!”, zaključio je Hebrang.