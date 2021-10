HEBRANG OTKRIVA NAJVEĆU PRIJETNJU PLENKOVIĆEVOM HDZ-u! Ovo nitko ni ne sluti: Samo ga Penava može spasiti

Autor: Iva Međugorac

Da je HDZ u ovom trenutku neupitan vladar domaće političke scene te da premijer Andrej Plenković u oporbenim redovima nema ozbiljnog konkurenta, mantra je koja se ne prestaje ponavljati među domaćim političkim analitičarima i stručnjacima raznih profila. Zaključci su to koji ne iznenađuju, jer je pored sveopćeg rasula u oporbi Plenković i na stranačkim izborima održanima u nedjelju potvrdio svoj status. Po njegovom zagovoru izabrani su šefovi lokalnih organizacija HDZ-a, pa je slijedom toga premijer svoju stranku premrežio vlastitim kadrovima, uz to, ne treba zaboraviti niti na stabilan HDZ-ov rejting, koji se potvrđuje iz ankete u anketu.

Prema posljednjem CroDemoskopu kojega je za RTL odradila agencija Promocija plus HDZ u listopadu bira najviše ispitanika, odnosno njih skoro 28 posto. Potvrda je to stabilnog stranačkog rejtinga te blagog rasta pošto su u prethodnom mjerenju uživali potporu od 27,3 posto. No, bez obzira na stabilnu poziciju na anketama, ono oko čega iskusni HDZ-ovci strahuju jest to što vladajuća stranka dugoročno gledano nema koalicijski potencijal. Potvrdio je te strahove javno u intervjuu za naš tjednik 7dnevno HDZ-ov doajen Andrija Hebrang.

‘’Škoro, odnosno Domovinski pokret, koji je zabilježio lijepe rezultate – 16 zastupnika u Saboru, ogroman rezultat u Zagrebu i još nekim izbornim mjestima, je prošao kao i sve desne stranke koje začinju u posljednjih 30-ak godina. Sjetimo se pravaša pa dalje – sve su bile sasječene dok su još bile zelene grančice. Ne čudim se da se to dogodilo, očito je to jedan dobro isplanirani scenarij, kojeg Škoro je ili nije svjestan, u to ne ulazim, ali eto javlja se nova nada u Penavi da Hrvatska napokon dobije i desnicu jer u ovom trenutku je Hrvatska na rubu demokracije.

Možemo i SDP prijete

Ima HDZ koji vlada u jednoj nenormalnoj koaliciji s Pupovcem i njegovom strankom, a s druge strane ima dvije lijeve stranke SDP i Možemo čiji zbroj je veći od broja HDZ-a u anketama. To znači, ako se tako nastavi na sljedećim izborima te dvije lijeve stranke preuzimaju Hrvatsku, znači hitno HDZ-u treba koalicijski partner da ta desnica ojača i da opet demokratska vaga se uravnoteži i da to doista onda bude prava demokracija’’, izjavio je Hebrang koji doista nije daleko od istine.

Naime, prema istoj ovoj anketi druga stranka u državi je platforma Možemo s potporom od 17,1 posto kojoj za vratom puše SDP s potporom od 16.1 posto. Ukupno gledano govorimo o potpori od 33.2 posto. Međutim, treba imati na umu da za razliku od HDZ-a obje oporbene stranke bilježe pad rejtinga, koji je vjerojatno uzrokovan previranjima u SDP-u te problemima koji su Možemo zatekli u Zagrebu, gradu kojim vlada njihov gradonačelnik Tomislav Tomašević, u koaliciji sa zagrebačkim SDP-om.

Oporba se ujedinjuje?

Ta bi se koalicija nedvojbeno mogla preliti na nacionalnu političku scenu na kojoj Možemo više ni ne krije vlastite ambicije. I dok dvije lijeve stranke mogu računati na suradnju koja će se do parlamentarnih izbora sasvim sigurno dogovarati i osnaživati te proširivati s nekim drugim, manjim opcijama HDZ-ov koalicijski potencijal upitan je zbog događanja na raslojenoj desnici, pri čemu treba imati u vidu poziciju Mosta koji je još u rujnu istisnuo Domovinski pokret s četvrte pozicije koju imaju s rejtingom od 6.7 posto. Imajući u vidu nedavno udruženje saborske oporbe, ali i činjenicu da se Most u dva navrata nije proslavio kroz koalicije s HDZ-om, ne treba odbaciti mogućnost da upravo oni s vremenom postanu saveznici Grbinove stranke, ostavljajući time Plenkovićev HDZ u nezavidnom položaju.