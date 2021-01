HDZ VIŠE NEĆE BITI ISTI! Plenković priprema nezapamćeno iznenađenje: Branitelj koji će prodrmati političku scenu!

Još od srpanjskih parlamentarnih izbora na kojima je HDZ osvojio respektabilan broj glasova u Zagrebu u organizaciji vladajuće stranke u glavnom hrvatskom gradu vodi se polemika oko njihova kandidata za svibanjske lokalne izbore. Nije nepoznanica da HDZ posljednjih godina u Zagrebu vlada u suradnji s aktualnim gradonačelnikom Milanom Bandićem, koji je posljednjih nekoliko mjeseci intenzivirao kampanju za sedmi uzastopni mandat na čelu metropole.

U jednom trenutku činilo se kako Bandić, osim Tomaševića Senfa s krajnje ljevice neće imati ozbiljnog protukandidata na svibanjskim izborima. S jedne se strane u SDP-u još vijeća o tome tko će biti njihov kandidat na lokalnim izborima, a situaciju dodatno kompliciraju propali pregovori s platformom Možemo, dok su s druge strane na desnom centru sve oči uprte u premijera Andreja Plenkovića, mnogi drže kako je upravo u njegovim rukama sudbina dugogodišnjeg zagrebačkog gradonačelnika.

Znaju to vrlo dobro i u Bandićevom timu, u kojem su svjesni kako gradonačelnikovi žetončići ne postoje od srpanjskih izbora, no unatoč toj bolnoj spoznaji jedno su vrijeme nastojali imati korektne odnose s Plenkovićem pokušavajući od njega izmoliti poštedu za izbore u svibnju. Štedio je HDZ ranijih godina Bandića i održavao ga na vlasti, no izgleda da ovaj novi Plenkovićev HDZ na tu opciju više ne namjerava pristajati.

Zagrebačku organizaciju na unutarstranačkim izborima preuzeo je Plenkovićev kadar, mladi liječnik Mislav Herman, od njegova preuzimanja ove važne organizacije situacija u stranci se stabilizirala, a Plenković prelomio te shvatio da ne postoji razlog radi kojega ne bi sa adekvatnim kandidatom pokušao ostvariti povijesni rezultat u Zagrebu. Iako respektira Hermana, njemu je odlučio prepustiti cjelovito uređenje organizacije, dok bi po svemu sudeći HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba mogao biti iskusni menadžer Damir Vanđelić, vršitelj dužnosti ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba.

Kako je sam Vanđelić priznao, on će se o svojoj kandidaturi očitovati kroz desetak dana. Preuzme li on ulogu HDZ-ova kandidata, njegovu poziciju u Fondu mogla bi preuzeti bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić. Premda ništa od toga još nije u potpunosti definirano, na sami spomen Vanđelićeva imena u zagrebačkom HDZ-u zavlada euforija. Kako tvrdi niz naših sugovornika, on je najbolje što se moglo dogoditi kako HDZ-u, tako i premijeru Plenkoviću.









Opisuju ga kao iznimno obrazovanog, profesionalnog i strpljivog tipa koji će definitivno odnijeti pobjedu na zagrebačkim izborima, uvjereni su kako će uz kvalitetnu kampanju pomesti konkurenciju te da bi njegova kandidatura označila premoć HDZ-a, ali i konačan pad zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Vandželić je hrvatski branitelj i domoljub te u isto vrijeme mamac za birače desnice, ali što je još važnije i birače centra. U karijeri zapravo nema niti jednu mrlju te bi, prema tvrdnjama zagrebačkih HDZ-ovaca, on mogao biti lice i naličje novog, umivenog Plenkovićeva HDZ-a. I sam premijer zadovoljan je suradnjom s ovim poznatim menadžerom s kojim je u zadnje vrijeme u sve boljim odnosima pa uistinu nije nemoguće da upravo on postane najveće iznenađenje lokalnih izbora.