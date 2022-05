‘HDZ-u SE RASPALA VEĆINA’ SDP-ova lavica se obrušila na kolege: ‘To je ta desnica, glas za Most je glas za HDZ!’

Autor: Dnevno.hr

Oporbeni prijedlozi nisu u petak dobili podršku vladajućih u Hrvatskom saboru, pa tako nije prošao SDP-ov prijedlog zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, kao ni dvije oporbene inicijative za raspuštanje Sabora.

Protiv SDP-ova prijedloga zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće bilo je 78 zastupnika, 47 je bilo za i pet suzdržanih. Nije prošao ni zaključak da Vlada u roku šest mjeseci pripremi i donese zakon te time ispoštuje odluku Ustavnog suda.

SDP je inicirao raspravu o tom zakonu potaknut slučajem trudnice Mirele Čavajde, koji je u javnosti aktualizirao temu o pravu žena na pobačaj. SDP je poručio da pobačaj u Hrvatskoj treba biti legalan, siguran, dostupan, kvalitetan i besplatan, a žene imaju pravo slobodno odlučivati o rađanju djece, to jest o pobačaju na zahtjev.





Grbin: Predložili smo pravo na izbor, Bačić: Nestručan prijedlog

Uoči glasovanja Peđa Grbin (SDP) istaknuo je da su predložili pravo na izbor i slobodu izbora i ništa više, jer se nikoga na ništa ne prisiljava. Branko Bačić (HDZ) ponovio je stav svoje stranke da je prijedlog SDP-a u suprotnosti s odlukom Ustavnog suda, podnomiran, sramotan, neprimjeren, nekvalitetan i nestručan. Postavlja prekid trudnoće ne kao izuzetak nego kao pravilo, kazao je.

Ahmetović: HDZ-u se raspala većina

Kako na Twitteru piše SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović, za njihov prijedlog zakona glasali su SDSS i HSLS, a dio manjinaca, Hrelja i Štromar bili su suzdržani.

“S obzirom da se HDZ-u raspala većina jer su SDSS i HSLS glasali za naš prijedlog Zakona o MPPT, a dio manjinaca, Hrelja i Štromar bili suzdržani; Most, Domovinski pokret i suverenisti su pohitali da spase većinu. To je ta desnica u sukobu s HDZ-om. Glas za Most je glas za HDZ!”, napisala je Ahmetović te dodala.

“Nitko od koalicijskih partnera HDZ-a nije glasao PROTIV našeg prijedloga. Što dovoljno govori da je problem u HDZu kojemu je puno bliža klerikalna desnica. To je ujedno i poruka aktualnim koalicijskim partnerima”.