HDZ-U SE CRNO PIŠE! PROGOVORILI ‘NEPRISTRANI’: Plenković je zbog jednog poteza pobjesnio

“Ovo što se događa između Mire Kovača i Andreja Plenkovića ne sluti na dobro, ne sviđaju nam se podjele koje su nastale uoči unutarstranačkih izbora. Tu kampanju trebali smo odraditi dostojanstveno, imajući na umu parlamentarne izbore koji nakon toga slijede”, prepričava tako niz nepristranih HDZ-ovaca sukobe koji uoči unutarstranačkih izbora pune medijske stupce, a u kojima se otkriva sve stranačko prljavo rublje koje, prema njihovim riječima, nikada nije trebalo ni dospjeti u medije.

“To su stvari koje se rješavaju u stranci, za zajedničkim stolom! Što imamo od ovih prepucavanja i što ona dugoročno nose stranci? Zar je bitno tko je, kada i kako dogovarao koaliciju s HNS-om? Kkoalicija je dogovorena, svi smo na to pristali, čemu sada prepucavanja oko toga, kome ona nose dobro? Smiju nam se u SDP-u i likuju zbog naših problema. Pa donedavno su oni bili ti koji su se na ovaj način prepucavali”, objašnjavaju nadalje naši sugovornici zabrinuti za budućnost stranke u kojoj je počeo žestok rat za fotelje.

Rat je to u koji se posve očekivano i prilično žestoko uključio Plenkovićev tim, dajući naslutiti da će igrati na sve ili ništa, te da nikoga neće štedjeti. Među prvima, taj plan otkrio je Gordan Jandroković koji je najavio kako će od sada govoriti sve što zna i misli. Na tu prijeteću poruku ponukao ga je pak istup zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića koji je pak u Dnevniku Nove Tv žestoko kritizirao Plenkovića, odričući se svoje stare mantre da se problemi koje stranka ima ne rješavaju preko medija nego u stranci.

“Jandrokoviću je posebno teško pala Brkićeva tvrdnja da Plenkovićevi najbliži suradnici, među kojima je i on sam nemaju izborni legitimitet”, tvrde naši sugovornici iz vladajuće stranke, dodajući da im se kao glas razuma u svom ovom kršlusu koji je nastao doima ministar Božinović koji je pozvao na smirivanje napetosti.

”Uzalud on poziva, nije Plenkovića uznemirio Kovač, već Brkić i njegova potpora Kovaču, to ga je doslovno izulo iz cipela. Svi mi dobro znamo da je Brkić operativac, svjesni smo njegova utjecaja na terenu, Plenković sada nastoji ostaviti dojam da ga to ne brine, i da ga se to ne tiče, ali to baš i nije tako.

Dobro je što su premijera podržali ljudi po snažnim županijskim organizacijama, ali opet, pitanje je koliko i oni sami imaju utjecaja na članstvo, to što je neki župan Plenkoviću dao potporu apsolutno ništa ne znači, niti jamči sigurnost”, tumače nadalje HDZ-ovci, koji su iznenađeni time što se Brkić odlučio kandidirati za nižu funkciju od one na kojoj sada jest. Dio njih smatra kako je tim činom pokazao kako njegov utjecaj na stranku više nije onakakav kakav je nekoć bio.

“Nevjerojatno je što on sad surađuje sa Stierom, pa Stier godinama vodi borbu baš s Brkićem, ali očito da i Brkić sada ide na sve i ništa”, zaključuju naši sugovornici.