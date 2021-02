HDZ U RASPADU NAKON AFERA: Njihovi ljudi ‘padaju kao muhe’, a Grbin spriječio dolazak kandidata koji ih je uništio!

Predstojeći lokalni izbori u Požegi trebali su biti samo formalnost. HDZ-ovci su na svojem gradskom odboru trebali potvrditi da će Darko Puljašić ići po još jedan mandat koji bi mu potom bio potvrđen u svibnju na biralištu.

No, onda je kao grom iz vedra neba izbila afera prisluškivanje i sumnje na namještanje poslova koje je Puljašića prvo stajalo saborskog mandata, a onda i reizbora za gradonačelnika. Hoće li to stajati vlasti i njegovu stranku?

Kako doznajemo iz požeških političkih krugova, HDZ bi unatoč svemu mogao s novim ljudima ostati na vlasti, ne samo u Požegi, već i u županiji koju su samo nominalno izgubili jer je Alojz Tomašević izbačen iz stranke. Treba ipak naglasiti da je Požega utvrda HDZ-a postala tek poslije 2013. godine, prije toga ovdje je ‘drmao’ Zdravko Ronko, dugovječni SDP-ov gradonačelnik.

Doduše, pojavile su se i špekulacije da bi se Ronko nakon osam godina mogao vratiti kao ‘spasitelj’, navodno je bilo poziva da ide s neovisnom listom (on je u međuvremenu napustio SDP), ali, kako doznajemo, do toga ipak neće doći.

Drugi opet vide ‘spasitelja’ u ‘zviždaču’ Josip Vitezu, donedavnom direktoru požeškog ‘Komunalca’ koji je snimao Puljašića i tako mu zapečatio karijeru. Kako doznajemo, Viteza vrbuju sa svih strana, i s desnice (Domovinski pokret), i s ljevice (SDP), no iako ga neki smatraju junakom, postoje i određene skepse oko njegove kandidature.

“Zviždač nikad nije dobra opcija na izborima. Tako je to kod nas, na njega se gleda kao osobu koja ‘uokolo’ tajno snima, a to kod prosječnog birača nije neka preporuka. Vitez ima još jedan problem. Da je sa svime istupio dok je bio na poziciji ljudi bi mu možda i vjerovali, ovako on izgleda samo netko tko je spašavao sebe, a ne čovjek koji se borio za pravdu”, kaže naš izvor.

SDP je u međuvremenu dobio novi gradski odbor, ‘blagoslovljen’ od Peđe Grbina. Čelnik požeškog ogranka stranke postao je Mitar Obradović koji će biti i najvjerojatniji kandidat za gradonačelnika. No, njegove šanse, procjenjuju naši sugovnornici, mizerne su. Navodno ni sam Obradović nije imao ništa protiv da se Viteza isturi za kandidata, ali se to nije svidjelo Grbinu. Ni Grbin nije bio oduševljen idejom da se kandidira ‘zviždača’, i on je sumnjao da s takvom reputacijom Vitez ima šanse pa je Obradoviću poručio da on ide u utrku.

Obradović ima solidnu biografiju, bio je inspektor u Financijskoj policiji i Poreznoj upravi, potom pročelnik Porezne uprave Požega, odakle je otišao na poziciju ravnatelja požeškog Doma zdravlja. Potom odlazi u gradsko vodoopskrbno poduzeće Tekija iz koje ide za šefa požeške poslovnice FINA-e. No, opet, doznajemo da Obradović ne kotira najbolje ni unutar simpatizera stranke. Sumnjaju da ikad može postati ‘novi Ronko’, čovjek koji bi SDP-u mogao garantirati pobjede.









“Nema prepoznatljivost, to mu je osnovni problem. Uspio se održati samo zahvaljujući činjenici što je SDP u Požegi oskudjevao s kadrovima, a ni na jednoj funkciji nije se dokazao.“

Za razliku od Ronka, koji je bio tip gradonačelnika poput Milana Bandića ili Ivice Kirina, dakle čovjek koji će od jutra do sutra biti negdje prisutan, Obradović je daleko ‘samozatajniji’. Kažu, za početak nema Ronkovu radnu etiku, ni približno.

“Problem današnje oporbe, uključujući i Obradovića je što misle da se izbori mogu dobiti s terase kafića. Sjednu u ‘Bobu’ (kafić u centru grada), ljudi ih vide i misle, dobio sam izbore’. To protiv HDZ-a ne ide. Čak i ovakvog.”

HDZ zasad nije imenovao kandidate, nisu još ni na vidiku, no doznajemo da će imati i oni velikih problema sa sastavljanjem liste. Prepoznatiljviji kadrovi im odlaze zbog afera, reklo bi se da s a svojih fotelja padaju kao muhe: tako je bilo i s prošlim gradonačelnikom Vedranom Neferovićem, sad im ‘otpadaju’ Puljašić i zamjenik mu Marion Pilon, a treba pronaći dovoljno ljudi i za gradsku i županijsku listu.









“Ako HDZ ima problema s time, onda si možete misliti kako je s drugima. No, kod HDZ-a ionako nije bitno koga kandidiraju. Nije bilo bitno ni kad su birani Neferović i Puljašić, neće biti ni sada“, kaže naš izvor.

I Škorina ekipa se aktivirala oko izbora, a tu konce vodi donedavni povjerenik Domovinskog pokreta za županiju Slavko Mustapić. No, on ne bi trebao biti kandidat, izvjesnije je da će to biti predsjednik Gradskog odobor Ivan Kajinić. Ako se oni ne dogovore s Vitezom.

Procurila nam je i nevjerojatna informacija. Puljašić navodno traži odstupnicu i pokušava se ponuditi Domovinskom pokretu. No, o tom, potom. Puljašić je stvorio svoju ekipu koja bi na gradskoj razini mogla biti korisna svakoj stranci, naravno ako na sudu prođe neokrznut aferama. S Plenkovićem je definitivno gotovo, ne zbog afere, već zbog toga što se na tajnoj snimci pohvalio Vitezu da je ‘odje…’ Plenkovića.









Tražena roba je i bivši predsjednik ‘Uprave Kutjeva’ Josip Ređo. No, navodno je on kandidat za župana, a ne gradonačelnika. I premda ga se povezivalo s Mostom, nije isključivo da mu i SDP da podršku. A kad smo kod župana, Alojz Tomašević bio je jedini čovjek s realnim šansama da župan ne bude HDZ-ov. No, ako prođu izmjene zakona o lokalnim izborima, Tomaševićev krimen pred zakonom bi značio diskvalifikaciju. Inače, Tomašević očajnički želi još jedan mandat, no njegov glavni problem je ministar Ivan Malenica a ne birači.

“Ako HDZ dobije izbore, a sve govori da će dobiti, ni to ne mora biti loše. Znam, nakon Puljašića i Tomaševića to zvuči strašno, ali imam osjećaj da će nakon njih HDZ-ovci imati osjećaj da su povećalom što za Požegu i ne bi bilo tako loše”, zaključuje naš sugovornik, inače bliži lijevoj opciji.