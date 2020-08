HDZ TRPI NOVI UDARAC! Obiteljske veze šire se kao karcinom! Pod istragom i pomoćnik ministra Ćorića, suprug sestrične Josipe Rimac

Istraga protiv Josipe Rimac danas je proširena, a kako smo naveli ranije, u istragu su sada uvedena i dva muškarca, 34-godišnjak i 65-godišnjak koje se tereti za počinjenje kaznenog djela Poticanje na trgovanje utjecajem. No, kako je Uskok to objavio bez otkrivanja identiteta, o kojim se osobama radi, nije poznato. Uz to, od 13 trenutno osumnjičenih, nitko ne odgovara dobnom stanju.

Osim te novosti, kako saznaje Telegram, istragom protiv Rimac obuhvaćen je i Domagoj Validžić, pomoćnik ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića. On je tada bio na čelu resora zaštite okoliša, a preko njega se Rimac početkom godine uspjela povezati s predsjednikom uprave državne tvrtke Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE). Tamo je tražila da se za C.E.M.P. u vlasništvu već ranije osumnjičenog poduzetnika Milenka Bašića, osigura otkup struje po cijeni višoj od ugovorene, a iz tog dogovora Rimac je izašla nešto bogatija, vjeruje Uskok.

Validžićeva supruga rođakinja je Josipe Rimac, a upravo on trebao joj je za neke logističke stvari kao što je pregled dokumentacije i savjetovanje, no s druge strane trebao je utjecati na prihvat žalbe koju je Bašićev C.E.M.P. namjeravalo uložiti protiv odluke društva HROTE jer im nisu u cijelosti usvojeni zahtjevi.

Rimac potom od predsjednika uprave HROTE-a Tomislava Jurekovića traži da utječe na stručno povjerenstvo ne bi li prihvatili žalbu i izmijenili odluku o djelomično usvojenim zahtjevima, no kada on to odbija u igru opet ulazi Validžić koji će nakon primanja žalbe osigurati da C.E.M.P.-ov zahtjev za odobravanjem više otkupne cijene struje bude prihvaćen.

Kako tvrdi Uskok, on upravo to čini i traži donošenje odluke, no Rimac u međuvremenu biva uhićena.

Utvrdio je Uskok i kako je Rimac pomogla u varanju na državnom ispitu u Ministarstvu uprave gdje su neki položili ispit nauštrb manjka znanja, a drugima su ispiti dani prije dana polaganja. Također, osim prvotnog posla u HEP-u Šibenik kojeg je Rimac osigurala sestri, sumnja se i da joj je osigurala testna pitanja uz pomoć kojih se ona pokazala najboljim kandidatom za radno mjesto t je s istom sklopljen ugovor o radu.