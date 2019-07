HDZ SE OTKRIO ZA SVA VREMENA! IZDAJA HRVATSKIH BRANITELJA: Još jedan ministar mora otići

Doktorica znanosti i hrvatska braniteljica Ljiljana Zmijanović koja je bila jedna od kandidatkinja za ravnateljicu NP Krka dobila je u četvrtak spor na splitskom Upravnom sudu u kojem je tužbom tražila poništenje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o imenovanju Nelle Slavice na četverogodišnji mandat, a osim što je ovim netransparentnim imenovanjem ministar Ćorić ignorirao sve kompeticije doktorice Zmijanović, zapravo se pokazalo i na koji se način HDZ-ova Vlada kojoj su usta puna branitelja u praksi o braniteljima doista brine. Ministar Ćorić među ostalim prekršio je gurajući Slavicu na čelo NP Krka Zakon o pravima branitelja, a u moru ministara koji su rekonstruirani ovih dana postavlja se pitanje je li on sljedeći koji treba podnijeti ostavku? Doista, nije li sramotno za stranku koja se voli busati u prsa brigom za očuvanje branitelja iz Domovinskog rata da ministar Ćorić uza sva upozorenja da imenovanje Slavice krši Zakon, točnije članak 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, svjesno to čini, na potpuno drzak način ne razmišljajući o vlastitoj odgovornosti i mogućim posljedicama? A da ne razmišlja i da ga nije briga svjedoči i vremenski rok unutar kojeg traje ova trakavica. Naime, Zmijanović je tužbu podnijela još u ožujku navodeći da imenovanje Slavice grubo krši njezina prava, koja proizlaze iz njenog statusa nezaposlenog hrvatskog branitelja. Osim toga, u tužbi je stajalo i da u rješenju o imenovanju ravnateljice Slavice, koje je potpisao ministar Ćorić nigdje ne piše, ni jednom riječju, je li se tko od kandidata pozvao na pravo nezaposlenog hrvatskog branitelja, a uz to nije obrazoloženo iz kojih razloga to pravo prenosti nije uvaženo. ”Proizlazi da se ministrova odluka temelji na zaključcima Povjerenstva, pa se treba pitati tko su članovi Povjerenstva i koje su njihove stručne i druge kvalifikacije i kompetencije da zaključe o tome koje su karakteristike, osobine, stručnost ili druga sposobnost prevagnule da se imenuje upravo odabrana kandidatkinja.Zapisnik o tome, kao i onaj o provođenju razgovora s kandidatima, uskraćen nam je, odnosno nedostupan je, pa se i u tome vidi subjektivnost, a ne objektivnost postupanja Povjerenstva, tako da i dalje ostaju posve skriveni motivi i kriteriji ocjenjivanja odabrane kandidatkinje”, objasnila je doktorica Zmijanović između ostaloga u svojoj tužbi, a sutkinja Lenadra Mojtić također je vrlo zanimljivo objasnila svoju odluku. ”Nije sporno da bi tužiteljica u konkretnom slučaju u predmetnoj upravnoj stvari imala prednost pod jednakim uvjetima odnosno samo u slučaju da su i tužiteljica i izabrana kandidatkinja, ovdje zainteresirana osoba, ostvarile jednak broj bodova na predmetnom natječaju uključujući i intervju”, napisala je Mojtić dodajući da je prema provedenom natječaju Slavica imala 10 bodova, Krešimir Šakić i Josipa Rimac po 8 bodova te kandidati Željko Domitrović, Ljiljana Zmijanović i Sanja Jakelić po šest bodova, ali prema odluci Upravnog suda u izvješću nema bilješke, a ni zapisnika o razgovoru s kandidatima iz kojega bi se vidjelo na temelju kojih pitanja je Povjerenstvo bodovalo kandidate, zato sud nije u mogućnosti dati ocijenu o tome jesu li kandidati u strukturiranom razgovoru stavljeni u nejednak položaj, i zato nije ni biilo moguće definirati jesu li svi imali jednake uvjete te je li postavljanim pitanjima, ili danim diskrecijeskim ocjenama bilo arbitrarnosti u postupanju. A zbog činjenice što kod intervua ne postoje objektivno mjerljiva i unaprijed propisana mjerila potrebno je da postupak provođenja intervjua nadležo javno pravno tijelo provede i odluku donese u granicama date ovlasti pridržavajući se unaprijed poznatih zakonskih okvira kako bi se otklonila sumnja u pogodovanje pojedinim kandidatima, a kako do toga procesa nije došlo sutkinja je ranvateljicu Slavicu skinula s mjesta ravnateljice, no gorčina ipak ostaje, jer su male šanse za to da je do ovoga došlo slučajno.