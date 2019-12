HDZ REINKARNIRAO TOLUŠIĆA: Evo koja mu se nova pozicija smiješi

To što je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković iz svoje Vlade otpisao ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, definitivno ne znači da je njegovoj karijeri odzvonilo. Naime, kako saznaje Z1 televizija, upravo bi on uskoro mogao u novu fotelju, i to kao član Uprave Zagrebačkog holdinga.

Epilog je to nacionalno-zagrebačke koalicije njegove stranke i Milana Bandića, koji u ovim trenucima funkcionira prilično skladno. Stoga se bivšem ministru smiješi novi, unosno plaćen posao jer u Upravi Hodilnga plaća bi mu trebala iznositi oko 20 tisuća kuna neto.

Zanimljivo, u samo jednoj od Holdingovih podružnica Zagrebačkim cestama u posljednje je dvije godine zaposleno 20-ak HDZ-ovaca, što je po svemu sudeći cijena suradnje s Bandićem.