HDZ-ovka velikih ambicija: Koja je tajna uspjeha Josipe Rimac?

Autor: Iva Međugorac

Vjerodostojno, stršala je ova poruka s HDZ-ovih plakata, uoči posljednjih parlamentarnih izbora na kojima je pobjedu odnijela ova stranka rukovođena briselskim mladićem, premijerom Andrejom Plenkovićem.

I doista, oni vladaju vjerodostojno, u skladu sa svim svojim prethodnicima koji su otvorili vrata uhljebničkoj politici, a zatvorili vrata za svima onima koji su toj vjerodostojnosti poslali poruku napuštajući ovu zemlju, za koju su nam nekad tvrdili da će biti zemljom meda i mlijeka. I doista, Hrvatska jest oaza, ali ne za obične smrtnike, već za one koji su na vrijeme razaznali koja je karika za opstanak, a ona se pak kao što je jasno svakom prosječnom promatraču zbivanja u ovoj našoj političkoj močvari, krije u stranačkim iskaznicama.

Valjanu iskaznicu posjeduje i bivša kninska gradonačelnica, HDZ-ova Josipa Rimac. Dama je ovo koja se skrasila na poziciju državne tajnice u Ministarstvu uprave. No, po svemu sudeći ta monotona pozicija Josipi Rimac je dosadila pa se stoga javila na natječaj za ravnatelja Nacionalnog parka Krka.

Odluka je to donesena koncem veljače, a u dijelu lokalnih medija može se iščitati i kako je Rimac u ovoj utrci favorit. Kako to obično biva, posljednju riječ u odabiru favorita među prijavljenim kandidatima donosi tko drugi, doli naša vjerodostojna Vlada, točnije Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kojim ravna ‘nisam znao’ ministar Tomislav Ćorić. A gdje Ćorić donosi odluke tu nerijetko i zaiskri, što potvrđuje izbor ravnatelja NP Plitvička jezera, kada je na noge ustao župan, sada već bivši HDZ-ovac, Darko Milinović koji je na tu poziciju gurao svoju favoritkinju, no guranja mu nisu urodila plodom pa je Ćorić na tu poziciju, slučajno ili ne, ugurao svojeg prijatelja Darka Kovačevića.

U neznanju, ministar Ćorić na čelnu poziciju u Parku prirode Biokovo slučajno je ugurao Plenkovićeva ujaka. U istom tom neznanju, u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gura se vojska HNS-ovaca.

Kada je pak o novoj ambiciji Josipe Rimac riječ, u javnosti se kazuje kako je riječ o izrazito atrakvinom radnom mjestu, a tim povodom oglasio se i član Upravnog vijeća NP Krka koji je ujedno i predsjednik HDZ-a Šibensko-kninske županije, riječ je o Nediljku Dujiću koji tvrdi da će ime pobjednika biti obznanjeno koncem veljače.

Inače, kada već govorimo o Rimac, ne može se ne zamijetiti da je riječ o ambicioznoj dami, koja vrlo vješto prelazi sve zapreke koje joj se eventualno na putu pojave. Sa svega 25 godina postala je gradonačelnica Knina, a samim time i najmlađa hrvatska gradonačelnica. Da je politika interesira od mladih dana, svjedoči činjenica kako se u HDZ učlanila sa svega 16 godina te je u stranci aktivna od prvog dana. U to vrijeme strankom je ravnao Ivo Sanader, a da unatoč mladosti zna svoj posao pokazala je kada je uspjela spojiti nespojivo te u svojem gradu realizirati koaliciju HDZ-a, HSLS-a, HB-a i HSP-a kako bi u gradskom vijeću mogli imati većinu.

Rimac je bila bliska i s nekadašnjim šefom stranke Tomislavom Karamarkom, što potvrđuje i uloga koju joj je dao tijekom predizborne kampanje 2015. godine, kada je bila direktorica stranačke kampanje. U to vrijeme, tvrdilo se da bi Rimac mogla preuzeti i neku od ministarskih pozicija dođe li HDZ na vlast.

HDZ doista jest zavladao, ali u suradnji s Mostom pa su im mnogima krila po tom pitanju podrezana. Jedno vrijeme Rimac je bila bliska i s predsjednicom Grabar-Kitarović, ali te simpatije navodno nisu dugo trajale, a simpatizirao je navodno nije niti Milijan Brkić koji joj je zamjerio rezultate izbora te 2015. godine.

Kada je političku arenu napustio Karamarko, mnoge njegove kadrove Plenković je marginalizirao, a samim time i Rimac koja u svojem gradu nije uspjela osvojiti još jedan mandat, pobijedio je nestranački kandidat.

Kada je pak o pobjedama riječ, Rimac je ostala zapamćena po načinu na koji iste slavi. Podsjetimo, svojedobno je upravo naš portal ekskluzivno objavio snimku proslave uz hit Lepe Brene ‘čik pogodi’.