HDZ-OVKA PROZVALA ĆIPU DA POLITIZIRA RAT! Stigao joj neugodan odgovor

HDZ-ova saborska zastupnica Marijana Balić na društvenim je mrežama reagirala na istup saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarevića Ćipe.

”Kolega Mlinarić izrekao je puno toga danas u Hrvatskome saboru, ali i jednu ključnu stvar u izjavi za medije – da je u politiku ušao zbog svojih nestalih prijatelja koji su po slavonskim ravnicama! I ja sam iz sličnog.

Kako za istinom tragam već skoro 30 godina, onda su mi ove usputno izrečene neistine da “ništa nije napravljeno” posebno omalovažavajuće.

Kolega Mlinarić možda nije, ali drugi jesu – u mandatu ministra Medveda po prvi put donesen je Zakon o osobama nestalima u Domovinskom ratu.

Uređena i unaprijeđena je metodologija rada na pronalasku nestalih osoba.

Upravo njegovi prijatelji, naši branitelji, pronađeni su u Marincima na području koje je u prošlim postavama Uprave za zatočene i nestale već bilo pretraženo.

Provedeno je terensko istraživanje i probna iskapanja na 247 mjesta, a ukupno su ekshumirani posmrtni ostaci 140 osoba.

Proveden je i terenski izvid još 232 moguća mjesta prikrivenih grobnica čije je istraživanje u tijeku.

Samo na području grada Vukovara i prigradskih naselja provedena su terenska istraživanja na 84 mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica i obrađeno je više od 420 000 m2 površine.

Sve detaljnije rezultate o pronalasku nestalih i kompleksnom procesu, uvaženi zastupnik može dobiti od Ministarstva hrvatskih branitelja, može nam svima svojim radom pomoći, ali ga to ne zanima pa neargumentirano govori u Saboru o temama s kojima nije upoznat.

Rekao je Mlinarić jednom da bi on ovaj kompleksan problem riješio „laganim kirurškim rezom“. Ovim ga putem pozivam da nam kaže kako se to rješava „laganim kirurškim rezom“ pa da vidimo može li se i hoćemo li konačno mi, obitelji nestalih, moći mirno spavati.

Nama je to u interesu i mi smo spremni za suradnju sa svakim tko će nam pomoći pronaći istinu, ali ne i za politiziranje ovim najosjetljivijim humanitarnim pitanjem iz Domovinskog rata.

Kada bi konstruktivno pomogao i prestao politizirati, moja malenkost kao i sve majke i očevi, braće i sestre o kojima priča, a koje tragaju za svojim nestalima bi mu bili doživotno zahvalni!”, napisala je Balić.

Na njezine je navode ubrzo potom reagirao prozvani Mlinarić.

”[ODGOVOR KOLEGICI BALIĆ]

Moram odgovoriti kolegici Balić iz HDZ-a. Našla se uvrijeđena zato što kritiziram vladu HDZa i SDSSa koju dotična gospođica podržava. Ona ima iskaznicu HDZa i to je njoj dovoljno. Dovoljno joj je da govori nebuloze i da na očajan način pokušava omalovažiti mene. O ozbiljnim temama kolegica Balić nema pojma pa tako zaboravlja da je njezina stranka 23 godine na vlasti i da je u koaliciji sa SDSSom 7 godina. Bilo bi joj pametnije da pita svoje koalicijske partnere, s kojima petkom diže ruku, gdje su nestali, a Pupovca može pitati gdje je dr. Šreter. Eto ona se zdušno na Facebooku bori za nestale pa joj besplatno dajem savjet na koju adresu da se obrati, a ne da mene optužuje za kojekakve populizme. Njezina stranka je u koaliciji sa SDSSom, pa jedan od ključnih ljudi u SDSSu je dr. Stanimirović. Da, isti onaj okupacijski gradonačelnik Vukovara. Evo još jedna adresa kome se možete obratiti kolegice Balić.

U koaliciji ste s tim ljudima pa će Vam oni velikodušno otkriti sve grobnice gdje leže naši najbolji sinovi. Da kolegice Balić njima se obratite jer Vaša ruka njih održava na vlasti. Ili ipak ne smijete to pitati svoje koalicijske partnere? Da, lakše je mene napadati koji sam u politiku ušao prije 4 mjeseca zbog nerada Vaše stranke, ali njima takva pitanja ne smijete postaviti jer Vam je Vaš šef stranke začepio usta. Ako je Vama kolegice Balić uspijeh Plenkovićeve vlade i ministra Medveda donošenje Zakona o nestalima 2019.godine. Onda je to tužno i žalosno. Gospođo Balić, vidim da su Vas, vjerojatno zato što ste imali osobnu tragediju, “Vaše muškarčine” poslale da meni odgovorite. Evo Vam neke informacije da nešto naučite. Napisali ste (iako vjerujem da su Vam to ipak neki drugi ljudi napisali) u svojoj objavi da su napravili 84 moguća mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica i obrađeno je više od 420 000 metara kvadratnih. KATASTROFA!

Katastrofa za obavještajnu zajednicu da se toliko terena prekopa, a ništa se ne nađe. Kakav je njihov rad onda? Koji su im to izvori dali podatke? Svi već znamo da su grobnice premještane, pa bi Vas ja kolegice pitao pa s kakvim ste Vi to ljudima u koaliciji? Sramite li se sebe kada navečer ostanete sami sa sobom? Vidite tu je razlika moj obraz je čist za razliku od Vašeg. Ali moj čist obraz je Vama dovoljan da Vas isprovocira. Ja znam točne lokacije gdje su kopali po Vukovaru i nisu našli ništa! To dovoljno govori i o sposobnosti cijelog aparata. A ako je i dalje Vaš odgovor da je kompleksno naći grobnice jer su premještane onda se ponovno vratite na ova gore pitanja koja sam Vam postavio. Ali eto ja imam rješenje kao i uvijek za sve što govorim. Evo kolegice Balić Vi i Vaš premijer Plenković bi puno mogli napraviti po pitanju pronalaska nestalih mojih prijatelja. Pitajte svoje koalicijske partnere da Vam kažu gdje su bacili tijela koje su iskopali i premještali. Tako će te riješiti pitanje nestalih. A riješili bi ste se i mene jer ja onda ne bi imao što raditi u Saboru i otišao bi. Riješili bi ste se s jednim udarcem dvije muhe. Ja za razliku od Vašeg uhljebničkog HDZa ne patim za foteljama i funkcijama. Mene gospođo Balić zanima istina i samo istina.

Spreman sam na borbu za istinom pa iako to uključivalo ovako jadne napade s kojim ste me pokušali omalovažiti. Ali na Vašu žalost nije Vam uspjelo. Znam da Vam smetam jer kap istine topi tonu laži, ali ja drugačije ne znam. Morat će te se naviknuti na istinu kolegice Balić, ma koliko god Vam to bilo teško prihvatiti”, odgovorio je Ćipe.