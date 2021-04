HDZ-ovi GLASAČI OVO MORAJU PROČITATI! Od svibnja više ništa neće biti isto: Pogledajte što Plenković priprema

Autor: Iva Međugorac

Baš kao što su u kampanji za parlamentarne izbore mahali svojim programom, tako su i u finiš kampanje za lokalne izbore HDZ-ovci ušetali s novim programom, kojega je članovima i biračima prezentirao premijer Andrej Plenković.

Prelistate li samo kratko taj pamflet vladajuće stranke, iz njega je moguće izvući tri glavna stupa, odnosno tri okosnice programa kojega HDZ nudi svojim potencijalnim biračima u svim sredinama.

Tako prije svega Plenković jamči partnersvo s lokalnom samoupravom koje će biti usmjereno na ravnomjeran razvoj, oporavak i otposnost gospodarstva. Kako to i inače biva, u programu je naglasak stavljen na demografsku politiku pričemu se posebno akcentira demografsko jačanje općina, gradova i županija, a jamstvo za tu demografsku politiku HDZ-a uz ostalo je i nastavak poreznih rasterećenja.

Gospodarska i socijalna politika

Jamči Plenković svojim biračima i gospodarsku te socijalnu politiku koja će biti fokusirana na otvaranje novih radnih mjesta, a kao jedna od najvažnijih točaka u programu se spominje i čuvena transparenost.

Tako HDZ-ovci obećavaju kako će transparentno upravljati svojim lokalnim sredinama, a stranka jamči objavom imovinskih kartica čelnika tvrtki u vlasništvu županija, gradova i općina pokazati koliko im je do te transparenosti stalo. Osim što je svojim biračima ponudio program, Plenković je članovima svoje stranke uputio pismo u kojem između ostaloga obećava kako je on taj koji stoji iza kampanje, a uz to poručuje kako je bez obzira na krizu i pokoju aferu HDZ još uvijek najjači politički brend u državi.