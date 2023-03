HDZ-OVE TVORNICE AFERA! O njima ne znate gotovo ništa: Tuku žene, mlate se po kafićima, uhljebljuju i rasipaju

Autor: Iva Međugorac

Privođenje HDZ-ova vukovarsko-srijemskog župana Dekanića ponovno je u prvi plan dovelo lokalne moćnike iz vladajućih redova, koji se nerijetko nađu u središtu skandala, a za što stranačko vodstvo uglavnom nastoji pronaći opravdanje kako bi zadržali vlast u određenim sredinama. Ne samo da su župani iz vladajuće stranke skloni skandalima, već se uglavnom radi o ne odveć eksponiranim političarima koji u krajevima u kojima vladaju često slove i za lokalne šerife s pozamašnim primanjima i bogatim imovinskim raskošem.

Požeški kraj tvornica afera

Tvornicom afera dugo se u HDZ-u nazivala požeška županija u vrijeme dok je njome upravljao ondašnji župan Alojz Tomašević koji je na koncu iz stranke, ali i iz politike izašao nakon što su se medijima proširile priče o njegovom nasilju prema supruzi Mari. No, u ovom kraju afere su se vezale i uz nekadašnjeg požeškog gradonačelnika Darka Puljašića te njegova zamjenika Marija Pilona, koji su vršeći pritisak na direktora gradskog komunalnog poduzeća Josipa Viteza poslove energetske obnove zgrada dodjeljivali podobnim i odabranim tvrtkama uz svjesno zaobilaženje zakona što je tek jedna u nizu njihovih afera. namještanja natječaja i poslova vrijednih desetke i stotine tisuća pa i milijuna godinama su bili uobičajen modus operandi za političare iz ovog kraja u kojem HDZ stoluje godinama.

Pod istragama ili na optuženičkoj klupi uz Tomaševića i Puljašića te Neferovića našli su se tako svojedobno Franjo Lucić, Mario Pilon i Ivan Svjetličić, svi su oni godinama bili utjecajni u zlatnoj požeškoj dolini koja se s vremenom pretvorila u svojevrsnu dolinu afera. Iako je s Puljašićevim aferama bio upoznat premijer Plenković ga je prihvatio kao svojeg zastupnika u Saboru iz kojega je izašao tek nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog sumnje na malverzacije novcem iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.





Baš kao što je znao za njegove afere, tako je Plenković i prije velikog skandala bio upoznat s time da je Tomašević obiteljski nasilnik, o tome ga je obavijestila njegova supruga pismom upućenim u vrh HDZ-a na što nitko nije reagirao sve dok priča nije dospjela do medija, iako je Mara Tomašević jasno govorila o tome kako ju je udarao, i kako ju je bivši župan skoro ubio. Šokantna priča o HDZ-ovom lokalnom političaru zasigurno je i ona o bivšem načelniku Lasinja Željku Prigorcu nekadašnjem članu vladajuće stranke koji je prije par godina nepravomoćno osuđen na dvije godine zatvora za silovanje svoje sumještanke.

Aferaš iz sisačkog kraja

U medije je uspio dospjeti i nekadašnji sisačko-moslavački župan Ivo Žinić kada se saznalo da dva desetljeća živi u obiteljskoj kući u Glini koju mu je dodijelila država za što je jedno vrijeme izdvajao svega stotinu kuna. Saznalo se paralelno s time da i Žinić spada u skupinu onih političara koji imaju problema s popunjavanjem imovinskih kartica pa tako u svoju nije naveo kako je vlasnik raskošnog imanja u Marinboru, što je paradoksalno pošto je u istom kraju, mimo zakona od države drugu nekretninu dobio takorekuć na dar. Mimo toga i Žinić je baš poput kolege Dekanića službenim autom izazvao prometnu nesreću za što mu se progledalo kroz prste. U RTL-ovoj Potrazi prije par godina kao glavna tema pojavio se pak HDZ-ov zadarski župan Božidar Longin čije su nekretninske aventure privukle veliku pažnju.

Pažnju je privlačio i aktualni HDZ-ov varaždinski župan Anđelko Stričak nakon što je u medije dospjela snimka nadzorne kamere iz jednog varaždinskog kafića koja prikazuje incident između župana i još nekolicine osoba. Na snimci je vidljivo da je Stričak fizički napao mladića u klubu i to tako što ga je prvotno držao oko vrata, a potom grubo i odgurnuo. Još je nekoliko puta prije toga krenuo rukom prema njegovom vratu, a zatim još jednom pokušao fizički nasrnuti na njega.

U sukob se potom umiješao još jedan mladić s kojim se župan također pokušao fizički obračunati što je također bio neugodan incident i za stranku, i za samog župana Stričaka. Sve u svemu HDZ-u afera među županima ne nedostaje, a najvećim problemom ispada to što vodstvo stranke te afere ignorira sve dok se one ne probiju do medija, što je u svakom slučaju prekasno posebice kada se zna koliko se premijer Andrej Plenković voli dičiti svojom borbom protiv korupcije, afera i kriminala koji se redovno probija u njegove redove.