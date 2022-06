HDZ-ovcima FINANCIJE FANTASTIČNE, A LJUDI GRCAJU POD INFLACIJOM: Kosor oprala Plenkovića: Još su platili 14 milijuna! Neumjesno

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je Opći sabor HDZ-a, održan u subotu.

Kosor je ovaj stranački sabor usporedila s ranijima, na kojima je i ona sudjelovala.

Kako je rekla, u povijesti HDZ-a takvi su veliki skupovi uvijek imali posebno mjesto.





Ona je na jednom takvom saboru bila predložena za potpredsjednicu stranke pa je onda tamo isto tako bila u vrijeme sraza između Pašalićevih i Sanaderovih, bila je izabrana i za zamjenicu stranke, a kao predsjednica je izabrana aklamacijom od 10.000 izaslanika.

“I onda onaj sabor stranke, koji sam ja pripremala kao predsjednica 2012. godine, gdje je bilo 5-6 kandidata za predsjednika i ja kao jedina žena, gdje je bilo niz kandidata za sva ostala tijela, gdje je Andrej Plenković bio moj kandidat za zamjenika predsjednice i gdje je na tom saboru, kao što znamo, šef stranke postao Tomislav Karamarko sa svojom ekipom, a Plenković nije izabran za zamjenika”, prisjetila se Kosor u gostovanju na N1.

‘Ovo bi za Tuđmana bilo nedopustivo’

Rekla je svoje mišljenje o glavnim problemima ovog sabora HDZ-a.

Teško može shvatiti kako je u vodstvo i predsjedništvo stranke ušao čovjek koji je žestoko govorio protiv HDZ-a, koji je kao član HNS-a za članove HDZ-a govorio da su banda.

“Radi se o gospodinu Petryju, koji je postao župan i koji je čovjek od osobitog povjerenja šefa stranke. To bi za Tuđmana bilo apsolutno nedopustivo i nezamislivo, zato što, povijesno gledano, nijedna stranka nije toliko blatila Tuđmana i napadala HDZ kao što je to činio HNS. I da se u dvorani nije našao nitko tko bi rekao da je to neprimjereno…”, rekla je Kosor.

‘Plenković se hvali da su im financije sjajne, a ljudi teško žive zbog inflacije’

Također je rekla još nešto što smatra neprimjerenim.









“Vidimo da Plenković radosno govori o tome da su financije sjajne i da su oni bez ikakvih mogućih tereta, unatoč činjenici da su morali uplatiti 14 i pol milijuna kuna u proračun. Činilo mi se neumjesnim, i zbog činjenice da je to kazna i što ljudi teško žive zbog inflacije, hvaliti se da su financije fantastične. Mislim da bih ja to preskočila”, rekla je Kosor.