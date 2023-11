HDZ-ovci zgroženi teorijama o zataškavanju Banožićeve nesreće: Pojavila se opasna priča

Autor: Iva Međugorac

Šok i nevjerica zavladali su HDZ-om nakon što se saznalo da je njihov stranački kolega i dojučerašnji ministar obrane Mario Banožić izazvao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao otac dvoje djece. Premijer Plenković nedugo potom smijenio je Banožića, a dužnost ministra obrane preuzeo je moćni HDZ-ovac Ivan Anušić. Banožić je prema za sada dostupnim informacijama išao u lov u trenutku kada se dogodila nesreća u kojoj je život izgubio 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake, otac dviju kćerkica.

HDZ-ovci iznenađeni brzom reakcijom premijera Plenkovića





Donedavni ministar je pak po gustoj magli svojim terencem pretjecao kamion i zaletio se u kombi koji je dolazio iz drugog smjera potvrdili su iz Državnog odvjetništva. Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima na izlazu iz Vinkovaca u smjeru Županje, nakon čega je Banožić prvotno zaprimljen u vinkovačku bolnicu iz koje je potom prebačen u osječki KBC gdje se nalazi na odjelu intenzivne pošto ima ozljede mozga, ali i prsa te ekstremiteta no nije životno ugrožen, ali se prema tvrdnjama liječnika nesreće ne sjeća.

Iz onoga što nakon nesreće progovaraju Banožićevi stranački kolege veliko je iznenađenje brza i odvažna reakcija premijera Plenkovića koji je u svega nekoliko sati smijenio Banožića, pronašao osobu koja će ga privremeno zamijeniti i korektno ovu krizu iskomunicirao s javnošću i predstavnicima medija. No, u HDZ-u su unatoč tome zgroženi pojedinim komentarima kako u medijskom prostoru, tako i na društvenim mrežama.

”Ono što je Banožić napravio ne može se i ne treba opravdati, pretjecanje u magli se ne radi, ali i to je greška koja se može dogoditi svakome. Žalosno je što je u nesreći izgubljen život, to se ni na koji način ne može nadoknaditi. Banožić je definitivno bio promašen ministar obrane, to se od starta govori i u HDZ-u, ali on je opet samo čovjek, otac i suprug. Likovanje nad ovom nesrećom jednostavno nije u redu”, kaže naš sugovornik uz napomenu da Banožić obitelji preminulog Šarića doista je uništio život, ali život je uništio i sebi pa i svojoj obitelji.

Nema smisla cipelariti čovjeka koji je na dnu

”Razumljivo je da su građani nakon niza ovakvih slučajeva u kojima su sudjelovali političari i poduzetnici i skeptični i ogorčeni, ali nema smisla cipelariti čovjeka koji je već na dnu. Banožić svakako za učinjeno mora odgovarati i od toga se ne može i ne treba bježati”, tvrdi nadalje naš sugovornik uz opasku da su i u stranci svjesni da je Banožić kao krivi čovjek, na krivome mjestu u politici na sebe navukao bijes javnosti i građana, no to je priča za sebe.









”Ne treba njegovu ulogu ministra miješati s ovom tragedijom i gubitkom života nevine osobe. Uostalom on je u nesreći sudjelovao u privatno vrijeme, a vrlo je izgledno da je Banožiću ovime završila i politička karijera, jer sve i da hoće Plenković ga ne može zaštititi, a premijer ni po čemu nije pokazao da je takvo što uopće i spreman učiniti”, tvrdi naš sugovornik koji ujedno odbacuje teze o pokušaju zataškavanja nesreće koje cirkuliraju društvenim medijima jer je prema riječima ovog HDZ-ovca do sada sve objavljeno u medijima i preneseno od strane nadležnih službi.

”Od starta se zna da je Banožić pretjecao, da nije to trebao učiniti, da nije bio oprezan i da se frontalno sudario”, navodi naš sugovornik referirajući se i na pitanja koja su novinari na ovu temu uputili ministru policije Davoru Božinoviću tijekom njegova boravka na Interliberu.

“Teško da ja mogu imati komentar na nešto što je posao policije i državnog odvjetništva. Jučer je bio očevid… utvrđena je dinamika onoga što se događalo u ovoj fazi i policija je podnijela kaznenu prijavu. To je sve sukladno onome što policija i državno odvjetništvo rade u ovakvim situacijama”, izjavio je ministar koji je odgovorio i na novinarska pitanja o tome kada će se znati toksikološki nalaz. Prema njegovim riječima to je nešto što će biti sastavni dio spisa i to će znati prvo državno odvjetništvo i policija.









Božinović odgovarao na neugodna pitanja

“Sigurno u jednom trenutku će se na to referirati. Hoće li se to nešto separatno objaviti nisam siguran”, rekao je Božinović. Na pitanje zašto se ništa ne zna o brzini vožnje ni je li Banožić bio alkoholiziran ministar je odgovorio protupitanjem.

“Zašto mislite da se ne zna? Nije objavljeno. Jučer je bio očevid, danas je podnesena kaznena prijava, prema tome ide kriminalističko istraživanje svojim tijekom sukladno Zakonu o kaznenom postupku. Oni koji imaju sve informacije u ovom trenutku su policija i državno odvjetništvo, kad oni odluče što i je li mogu nešto od toga podijeliti s javnost, oni će to i napraviti. Postoje situacije u kojima, ako hoćete i zbog aktera koji su u to involvirani, očevid preuzima županijsko državno odvjetništvo, a to je bio slučaj i jučer, s obzirom na to da se radi o ministru u vladi. Prema tome, oni su vlasnici informacija”, rekao je novinarima ministar koji nema saznanja o tome je li kod Banožića utvrđena prisutnost alkohola u krvi iako pojedini mediji u hrvatskoj barataju informacijom da je alkohola bilo.

Interes medija za ovaj slučaj u stranci bivšeg ministra obrane razumiju, ali smatraju da se usred ovakve tragedije ne treba baviti politikanstvom, a da je tome tako potvrđuju i statusi dvaju bivših političara- Pere Kovačevića i Ante Đapića. ‘

‘Žalosna je ali istinita činjenica da pojedini mediji i pojedinci na društvenim mrežama likuju na tragediji u Vinkovcima radi dobivanja jeftinih političkih bodova. Nepojmljivo mi je i neshvatljivo da likuju na ljudskom tragedijom. Pitam se tko normalan može likovati nad ljuskom tragedijom. Dvije obitelji doživjele su tragediju i šok od koje će se teško oporaviti. Izgubljen je jedan mladi život, Gora Šarića , oca dvije djevojčice ,više nema. O bivšem ministru obrane Mariju Banožiću nisam imao visoko mišljenje, dapače držao sam da je jedan od lošijih ministara u Plenkovićevoj Vladi. Nesporno je da je Banožić kriv za prometnu nesreću i pogibiju pokojnog Šarića. Nažalost to se može dogoditi svakom vozaču i za najmanju nepažnju.

Nema smisla likovati nad tragedijom

Likovati nad ovom tragedijom radi dobivanja jeftinih političkih bodova je dno dna ljudskosti pojedinaca i medija koji to čine. Zabrinjava me činjenica da ih ima puno”, poručio je Kovačević, a sličan stav iznio je i nekadašnji šef pravaša.

”Teška prometna nesreća sa smrtnom posljedicom sama po sebi je tragedija! U trenutku kada je jedan čovjek, hranitelj obitelji poginuo, a drugi teško ozlijeđen, dodatni ogromni interes javnosti izaziva činjenica da je preživjeli ministar u Hrvatskoj vladi i to ministar obrane! Kada čovjek u životu posrne, klekne, uvijek se nađe tisuću kukavica da ga još dublje gurnu u provaliju, a rijetko tko pruži ruku! U ovim trenutcima pratiti sladostrašće kojim neki likuju nad bivšim ministrom ( koji je apsolutno opravdano razriješen dužnosti ) jest sramotno!

Koristiti veliku nesreću javne osobe za iskazivanje zluradosti zbog situacije u kojoj se našao tužno je i neprihvatljivo! Bit će vremena za sve, ali sada bi trebalo pokazati malo ljudskosti i suosjećanja prema obitelji koja je izgubila supruga i oca, a naravno i prema gosp. Banožiću koji kada bude shvatio što se dogodili bit će najtužnija osoba! Tuđe osobne nesreće samo trebaju biti razlog za naše molitve unesrećenima, a ne prigoda iskazivanja najnižih političkih strasti! Tako barem ja mislim i osjećam! Obitelji poginulog iskrena sućut, a bivšem ministru želim brz oporavak”, poručio je Đapić.

Inače, Banožiću kada je politika po srijedi nakon oporavka ostaju dvije mogućnosti- povratak u saborske klupe na zastupničku plaću budući da je izabran na parlamentarnim izborima 2020.godine na listi HDZ-a za petu izbornu jedinicu, a pored toga ima mogućnost aktivirati pravo da još šest mjeseci prima punu ministarsku plaću od 2.740 eura, a potom još pola godine polovicu plaće.