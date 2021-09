HDZ-OVCI VEĆ SPOMINJU HORVATOVA NASLJEDNIKA: Nećete vjerovati koga su izvukli iz zaborava

Autor: Iva Međugorac

U dijelu medija proširila se vijest o tome da bi HDZ-ov kandidat za međimurskog župana mogao biti aktualni ministar graditeljstva Darko Horvat, prvi čovjek međimurskog ogranka vladajuće stranke, koji bi pritom mogao konkurirati posrnulom županu Matiji Posavcu. Premda su i u Vladi, i u HDZ-u prema ovoj temi za sada suzdržani i nedorečeni, malo tko vjeruje u takav scenarij, tim više što i izvori bliski Horvatu tvrde kako on na takav manevar ne bi pristao. Zanimljivo je međutim, kako se gotovo u isto vrijeme po HDZ-ovim kuloarima počelo raspravljati o tome s kime bi Plenković mogao zamijeniti Horvata sve i da ga odluči poslati u bitku za župana pa je slijedom toga iz zaborava izvučeno jedno prilično poznato ime, riječ je o nesuđenom zagrebačkom gradonačelniku Davoru Filipoviću. Istini za volju, mladi se Filipović na lokalnim izborima u glavnom gradu nije proslavio, no Plenković ga je tijekom te kampanje predstavljao kao perspektivnog političara i jednoga od ponajboljih stranačkih aduta. Kako Filipović slovi i kao Plenkovićev kadar što se za Horvata ne može u potpunosti reći, tako su u dijelu HDZ-a njegovo ime počeli povezivati s ministarskom pozicijom, tvrdeći da bi mu se time Plenković odužio za blamažu na lokalnim izborima. Zanimljivo, Filipovićevo ime spominjano je i tijekom ljetošnjih teorija o mogućoj rekonstrukciji Vlade pa se nagađalo da bi Plenković njime mogao zamijeniti ministra gospodarstva Tomislava Ćorića što je malo vjerojatan scenarij pošto Ćorić uživa zaštitu Plenkovićeva savjetnika Mate Granića. Trenutno je također malo vjerojatno da će se Plenković uopće upustiti u rekonstrukciju Vlade, premda mu se ta ideja vrzmala glavom on je od nje odustao, a spominjanje pojedinih ministara u tom kontekstu zapravo se u Vladi smatra kao svojevrsna Plenkovićeva poruka ministrima s kojima u datom trenutku nije zadovoljan.