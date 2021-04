HDZ-ovci VEĆ SPOMINJU BEROŠEVA NASLJEDNIKA! Plenkoviću se zamjerio zbog jedne žene

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković definitivno je odlučio riješiti se svojeg ministra zdravstva Vilija Beroša, no planove mu remete oporbeni saborski zastupnici koji su pokrenuli zahtjev za ministrovim opozivom, pa se sada Plenković preko noći i mimo svoje volje morao pretvoriti u Beroševa branitelja, jer nema smisla da pristane na to da mu oporba ruši ministre.

Riječi su to kojima u vladajućoj stranci opisuju položaj svojeg nekoć omiljenog ministra koji je ozbiljno zabrazdio u aferu s platformom cjepise.zdravlje.hr.

Nije međutim to prvi puta da je Beroš zabrazdio, Plenkoviću se zapravo zamjerio znatno ranije, točnije u trenutku kada je u medije dospjela snimka na kojoj polemzira s nesuđenom ravnateljicom Vinogradske Dijanom Zadravec.

Završit će kao Kujundžić?

Nakon toga uslijedili su problemi koje je sa sobom u zdravstvo donijela korona kriza, a u vladajućim redovima tvrde kako Beroš bez obzira na vlastite teze do sada uistinu nije ponudio niti jedno konkretno riješenje za zdravstveni sustav. Beroš se međutim s porazom ne miri, spreman je Plenkoviću u sabornici gdje ovaj ima tanku većinu zagorčavati život ukoliko ga smijeni s ministarske pozicije, no u HDZ-u kažu da premijer i za to ima lijeka pa bi nakon ove u tom scenariju mogli svjedočiti i nekim novim HDZ-ovim aferama.

Kako nadalje tvrde naši sugovornici Plenković bi doista nakon izbora mogao razmotriti opciju Beroševa odlaska, a premda je poziciju ministra zdravstva nutkao jednom HDZ-ovom ravnatelju poznate zagrebačke bolnice sada se kao riješenje za ovaj resor spominje jedan od dvaju državnih tajnika iz Ministarstva zdravstva pa bi se problematika s Berošem mogla riješiti onako kako se riješavala i sa Milanom Kujundžićem kojega je Beroš zamjenio.