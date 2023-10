HDZ-ovci uznemireno progovaraju o ogromnom problemu, krivac je Plenković: To je prijetnja koje je on svjestan

Autor: Iva Međugorac

Prva suradnica pulskog gradonačelnika i pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte Anja Ademi nedavno se oglasila prozivajući gradonačelnika Filipa Zoričića za nedostatak dosljednosti i prioriteta u vođenju grada, s tim da je prije toga najavila svoj odlazak govoreći na sjednici pulskog Gradskog vijeća o izvršenju proračuna pri čemu je ukazala i na probleme u upravi.

Osim što je javno progovorila Ademi, od nedavno se u medijskom prostoru spominje i pismo jedanaest djelatnika gradske uprave koji su ukazali na probleme u gradu same gradske uprave, no pulski gradonačelnik oko toga izgleda ne brine previše premda u svojem gradu prolazi kroz svojevrsnu krizu.





Zoričić neće s HDZ-om

Ta se kriza zaoštrila otkako se počelo progovarati o Zoričićevim nacionalnim političkim ambicijama, a glasine na tu temu ne stišavaju se mada je Zoričić potvrdio kako neće izaći na parlamentarne izbore i biti na bilo čijoj listi.

“Svi snovi i sanjarenja kolegica iz Gradskog vijeća da je Pula meni prolazna stanica i da jedva čekam ići u Zagreb – nisu istiniti. Vidjet ćemo u konačnici tko želi ići u Zagreb i kome je stalo do fotelja. Volim ovaj grad, u ovom gradu živim, radim 24 sata pošteno svoj posao s greškama, problemima, ali i ponekim dobrim stvarima”, rekao je Zoričić na konferenciji za novinare u Puli te potvrdio da “definitivno” ne ide na parlamentarne izbore.

Povod za ovo oglašavanje mora da su i glasine koje već danima kruže političkom scenom, a u kojima se kaže kako je Zoričić već dogovorio suradnju s HDZ-om tijekom tajnog ručka s premijerom Andrejom Plenkovićem, koji se odvio prije nekoliko tjedana kada je predsjednik Vlade posjetio Pazin.

Na tom je druženju Plenković navodno Zoričiću u zamjenu za suradnju na parlamentarnim izborima nudio čak i ministarsku fotelju u budućoj HDZ-ovoj Vladi, a govorilo se i kako je predsjednik HDZ-a Zoričiću ponudio treće mjesto u osmoj izbornoj jedinici odmah iza aktualnog ministra prometa Olega Butkovića i bivšeg ministra turizma Antona Klimana. Ako je vjerovati Zoričiću te glasine za sada padaju u vodu, a njega nacionalna politika ne zanima.

HDZ-ovci zabrinuti za koalicijski potencijal

Ukoliko je pak tome tako, nije teško zaključiti kako se HDZ ponovno nalazi u istom problemu koji se odnosi na njihov koalicijski potencijal oko čega u vladajućim redovima već dugo razbijaju glavu. Kako za sada stvari stoje HDZ bi doista na idućim parlamentarnim izborima mogao osvojiti najveći broj mandata od svih stranaka te na taj način postati relativni pobjednik izbora, ali je pitanje s kime će Plenkovićeva stranka moći surađivati nakon izbora, jer aktualni koalicijski partneri na političkoj sceni egzistiraju upravo zato što su se priključili HDZ-u koji je primjerice HSLS-u već sada zajamčio tri ulazna mjesta na svojim listama.









Ulaznom mjestu na HDZ-ovim listama nada se i nezavisna zastupnica Marijana Petri, kao i HNS, no to definitivno ni uz potporu manjinaca neće biti dovoljno za formiranje vladajuće većine.

Kao potencijalni HDZ-ov koalicijski partner nazire se Domovinski pokret koji iz mjeseca, u mjesec održava stabilan rejting, no sve i da stranka Ivana Penava pristane na suradnju s premijerom Plenkovićem, ostaje činjenica da je Penava vrlo jasno dao do znanja da ne postoji opcija u kojoj bi njegova stranka bila spremna sjediti u Vladi s Miloradom Pupovcem, bez čijih osam manjinskih ruku teško da će se složiti bilo koja vladajuća većina. Slaganju vladajuće većine nadaju se i u SDP-u u kojem je scenarij za to već poprilično detaljno razrađen.

Uvjereni su kako će im se uz blagoslov predsjednika Zorana Milanovića nakon izbora pridružiti Most, čiji predstavnici ionako nemaju ništa protiv vlade s bez ideološkog predznaka što su u više navrata isticali, osim Mosta računaju u Partiji i na Možemo koji im je uoči izbora 'dao nogu' i odlučio se na samostalan izlazak na izbore. Pridruži li se ovoj družini i Pupovac u kojem HDZ-ovci ne prepoznaju lojalnog partnera, jasno je da bi se Plenkovićeva stranka mogla naći u nepovoljnom položaju.









Prijetnja je to koje je premijer Plenković poprilično svjestan, od toga scenarija strahuje veliki dio HDZ-ovaca, a neki od njih u premijeru prepoznaju krivca za to što je njihov koalicijski potencijal potpuno ugašen, i što će na koncu možda morati moliti čak i Možemo da ih podrže kako bi ostali na vlasti. Da bi ostao na vlasti Plenković odnedavno obilazi državu, uzduž i poprijeko pokušavajući pronaći saveznike koje će vjerojatno s vremenom pretvoriti u HDZ-ove žetončiće, ali ni tu ako je suditi po Zoričićevom primjeru ne ide baš sve po planu.