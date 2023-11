HDZ-ovci upozoravaju Milanovića: ‘Bolje mu je da se s Anušićem ne upušta u to’

Autor: Iva Međugorac

Ako je netko u hrvatskoj političkoj areni imao prilike svjedočiti napadima predsjednika s karakterom, tada je to zasigurno donedavni ministar obrane Mario Banožić, s kojim je Zoran Milanović ratovao na svakom koraku. Sukob među njima dvojicom do te se mjere oteo kontroli da se on počeo odražavati na stanje u Hrvatskoj vojsci pa su se stoga na raznim obljetnicama znale događati različite neugodnosti radi toga što su Banožić i Milanović nastojali izbjeći jedan drugoga.

Sukob između ministra obrane i predsjednika Republike prelio se i na Banožićev resor pa su se tamo kadrovi podijelili na ministrove i Milanovićeve što je naravno utjecalo na funkcioniranje samog ministarstva. Upućeni u odnose u Vladi reći će kako su Milanovićevi napadi na Banožića utjecali i na premijera Andreja Plenkovića koji se Banožića htio riješiti tijekom ranijih rekonstrukcija Vlade pošto njegovim radom nije bio zadovoljan.

No, kako je i Plenković ušao u sukob s Milanovićem tako nije dozvoljavao da javnost stekne dojam da su kritike na račun njegova ministra osnovane pa je ovaj na dužnosti ostao sve do tragične prometne nesreće u kojoj je prije nekoliko dana život izgubio 40-godišnji Goran Šarić otac dvoje djece.

Kao što je poznato prometnu nesreću skrivio je danas već bivši ministar Banožić koji se od prošlog vikenda nalazi na oporavku u osječkom KBC-u, koji bi ako je suditi po izjavama liječnika mogao biti dugotrajan, baš kao i sudski proces koji Banožića očekuje nakon što se oporavi. U međuvremenu je Banožićevu poziciju na iznenađenje mnogih preuzeo popularni osječko-baranjski župan Ivan Anušić, koji je pak po stranačkim kuloarima spominjan radi poljuljanih odnosa s premijerom Plenkovićem, koji će se i ako su postojali očito gurnuti pod tepih jer na HDZ-ova vrata kuca superiznorna godina, što je podjednako važno i Plenkoviću i Anušiću.

Kako za sada stvari stoje parlamentarni izbori trebali bi se održati najkasnije do ljeta naredne godine, a Anušić u tom periodu ima priliku ako ništa drugo popraviti odnose u Ministarstvu koji su kulminirali u mandatu njegova prethodnika Marija Banožića, koji se svojim resorom nije uspijevao u cijelosti baviti što zbog manjka iskustva, što zbog sukoba s Milanovićem, a što zbog niza privatnih afera koje su ga opterećivale i zbog kojih je punio medijske stupce.

Anušić bi pak kako tvrde upućeni mogao izgladiti odnose između Banskih dvora i Pantovčaka. ”Prije svega, Anušić je maloljetni sudionik Domovinskog rata i čovjek s iskustvom. Njemu Milanović po tom pitanju nema što spočitati, a iz Milanovićeva dosadašnjeg djelovanja pa i iz njegova izbora suradnika vidljivo je da on cijeni ljude s ratnom biografijom, zato primjerice nikada ni na koji način nije napao Tomu Medveda, već o njemu govori biranim riječima i s ogromnom dozom opreza”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a te dodaje da je i Anušić takav karakteran tip koji neće dopustiti da ga se ponižava.

”S Anušićem se može razgovarati, on baš je tipičan Slavonac i teško da će se uvući u svađe s predsjednikom, on nije baš svadljiv tip, ali ako do sukoba dođe Anušić mu neće ni ostati dužan, no on dolazi uz ostalo i da bi se te tenzije smirile jer Plenkoviću sada u ovom predizbornom periodu nije u interesu da se dodatno prepire s predsjednikom”, smatra naš sugovornik koji ujedno dodaje da ANušić do kraja mandata niti nema previše vremena da bi u neke ozbiljnije konflikte i stigao ulaziti.









”Ne mogu ni javnost, ni Plenković pa na kraju krajeva ni Milanović očekivati da će Anušić u ovih nekoliko mjeseci napraviti neki spektakl, ali on bi svakako mogao normalizirati odnose s predsjednikom, a Milanović ako ima imalo mudrosti neće ni pokušati provocirati Anušića jer je malo vjerojatno da će u sukobima s njime izvući deblji kraj kao što je to bio slučaj s Banožićem”, kaže naš sugovornik nadalje. Kao što je poznato sukob između predsjednika i Banožića krenuo je oko slučaja umirovljenja brigadira Burčula, iako se kasnije uspostavilo da ministar nije napravio ništa pogrešno pa ni protuzakonito Milanović je ostao ustrajan pa je do maksimuma u skladu sa svojim mogućnostima blokirao Vladu, što se pretvorilo u otvoreni sukob između njega i ministra, ali i između njega i premijera Plenkovića čime se doista potvrdila Plenkovićeva najava o tvrdoj kohabitaciji između njega i Milanovića, koju je predsjednik Vlade izrekao u noći Milanovićeve pobjede na predsjedničkim izborima.

Tvrda kohabitacija između premijera i predsjednika i nije problematična, koliko su bili problematični odnosi između Banožića i predsjednika Milanovića baš radi toga što oni prema Ustavu moraju surađivati s predsjednikom u području obrane, što se do sada nije događalo, a kako je to funkcioniralo moglo se vidjeti uz ostalo i iz stoga što se skoro godinu dana čekalo na izbor čelnog čovjeka VSOA-e, ali i vodećih ljudi Hrvatske vojske.

I dok u HDZ-u očekuju da će s Anušićem na čelu Ministarstva obrane izgladiti poljuljane odnose s Milanovićem, predsjednikovi suradnici kažu da će on ostati svoj te da će kritizirati sve pa i Anušića onda kada i ako za to bude bilo potrebe. U oporbenim redovima Anušića se već počelo kritizirati zbog njegova obrazovanja, a pojedinci primjećuju kako su HDZ-ovci problematizirali to što je Sandra Benčić studirala 18 godina, a sada pak na čelnu poziciju u obrambenom resoru dovode višeg sportskog trenera sportske rekreacije što smatraju licemjernim.