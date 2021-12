HDZ-ovci UDARAJU NA MOST! Strankom kruži neugodna teorija: Moguće je da su lažirali potpise? Mostovci žestoko uzvraćaju

Autor: Iva Međugorac

Oči hrvatske javnosti uprte su u Most, koji je ovih dana objavio kako su uspjeli prikupiti 400.000 potpisa za referendumsku inicijativu protiv covid potvrda. Referendumska je to inicijativa koja u HDZ-u izaziva ozbiljan anomozitet, pošto se u vladajućim redovima vjeruje kako se Most ovime udružio s predsjednikom Zoranom Milanovićem te da na taj način nastoje rušiti premijera Plenkovića.

”Oni su nakon prikupljanja potpisa poručili kako postoji mogućnost krađe potpisa, u tome ih je podržao Milanović, a to je Plenkovića razbjesnilo. Zato ih i jest pozvao na javno prebrojavanje potpisa”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a te kaže kako su po vladajućoj stranci počelo sumnjati u broj prikupljenih potpisa.

Veliki broj volontera

”Pazite oni su sami tvrdili kako im se za pomoć u prikupljanju potpisa javilo oko 40.000 volontera, i da svatko od tih volontera ima barem deset osoba koje poznaje pa oni bi potpise prikupili u jednom, dva dana Umjesto toga Mostovci su po društvenim mrežama par sati prije kraja prikupljanja potpisa pozivali građane da ih podrže, a da ne spominjem onu paniku u Saboru koju su stvorili”, komentira naš sugovornik.

Te komentare u Mostu žestoko odbacuju te kažu da nema nikakvih pozadinskih igara i da je sve u skladu s protokolom i zakonom, pa u konačnici i sama predaja potpisa.

Pita li se Mostovce, oni i ove teze pripisuju Plenkovićevoj panici, i strahu od građana, koji su mu u značajnom broju potpisima pokazali što misle o njegovom upravljanju pandemijom. Kako god da bilo, ova priča očito će se raspetljavati i u periodu koji je pred nama, a kako god da ona okončala Most će profitirati, jer su referendumskom inicijativom oko sebe ponovno okupili konzervativne opcije te se opet nameću kao najjača parlamentarna konzervativna stranka, što je vidljivo i na njihovom prilično oporavljenom rejtingu.