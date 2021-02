HDZ-OVCI U STRAHU ZA PLENKOVIĆA! Nitko ne zna što se s njime događa

Autor: Iva Međugorac

Iako su na parlamentarnim izborima HDZ-ovci osvojili zavidan broj mandata nakon čega je premijer Andrej Plenković bez puno muke formirao svoju novu Vladu, nadolazeći lokalni izbori po vladajuće ipak predstavljaju period neizvjesnosti. Stranka se u posljednjih nekoliko tjedana susrela s nizom afera koje su se manifestirale na raspoloženje predsjednika Vlade, ali i generalno na atmosferu u stranci.

”Nema tu više onog elana i euforije kakvoj smo svjedočili tijekom kampanje za parlamentarne izbore, ni tada nismo bili sigurni u naš rezultat, ali sada se nalazimo u posebno kritičnoj situaciji. Te ljetošnje izbore i kampanju iznio je Plenković osobno, on je stao pred građane, uvjerio ih da se uspješno borimo s koronom, i ostavljao je jedan drugačiji, odgovorniji dojam. Plenković danas nije ni sjena tog političara iz srpnja, svi se mi i sami pitamo što se s njime događa i zašto je toliko uznemiren. Činjenica je da se mi nalazimo u teškoj situaciji i da su njega u drugom mandatu pritisnuli ozbiljni problemi, ali to nije ništa novo i u prošlom mandatu smo imali sličnih boljki s kojima je on daleko bolje i uvjerneije ‘hendlao’, a isto je tako činjenica da ni prošlim ni na ovim izborima mi u oporbi nemamo kvalitetnu konkurenciju i to je nešto što Plenković sada opet mora okrenuti u svoju korist”, prepričava naš sugovornik blizak premijeru.

PREDIZBORNA TURNEJA

Voda je HDZ-ovcima očito došla do grla, a naš sugovornik kaže da je premijer prelomio te da se i u ovu kampanju uključio osobno involvirati. ”Zato i je krenuo s obilascima zemlje, to je samo dio strategije, uskoro bi trebali malo rasteretiti ove mjere, s tim ne treba istrčavati, već se na tome radi postepeno, Plenković će sa suradnicima i ministrima obići svaki kutak zemlje, jer zna da ove izbore ne smije izgubiti, svjestan je on u kakvu propast to vodi”, naglašava naš sugovornik te kaže da su za premijera kritični ne samo veliki gradovi već i županije koje su tradicionalno pripadale HDZ-u. ”Pitanje je što će se dogoditi s vukovarskom županijom, kritična nam je i Sisačko-moslavačka županija iako je Plenković na vrijeme eliminirao Žinića spriječavajući dublje i veće afere, ali izgleda da u Lici ipak nismo smijeli eliminirati Dadu Milinovića te bi izbore mogli izgubiti baš od njega. Opasna nam je i splitska županija s Blaženkom Bobanom, ali i Dubrovačko-neretvanska gdje će nas vjerojatno izazvati Božo Petrov”, nabraja naš sugovornik pa napominje da će mostovac Miro Bulj HDZ-u vjerojatno konkurirati u gradu Sinju. U Vukovaru će im pak konkurirati Ivan Penava, njihov bivši stranački kolege, a tu je i nezavisni Željko Sabo koji bi mogao pobjediti uz pomoć vukovarskih Srba koji su mu skloni. ”Mi ćemo ići na Penavu, i tako će se Mažar suočiti s desnim kandidatom, dok Sabi ostaje čist prostor na ljevici”, konstatira ovaj HDz-ovac. ”Nismo optimistični, bojimo se da bi nam se povratak Martine Dalić, korona kriza i ostale afere mogli obiti o glavu”, zaključuje naš sugovornik.