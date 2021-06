HDZ-ovci U NJEMU VIDE BUDUĆEG PREMIJERA! On kritikama zagorčava život Plenkoviću i njegovom ministru

Autor: Iva Međugorac

Iskusni menadžer i ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba Damir Vanđelić tijekom gostovanja u središnjem Dnevniku javne televizije kritizirao je ministra gospodarstva Darka Horvata tvrdeći da je dinamika obnove glavnog grada spora. Kako je naveo, godinu i tri mjeseca nakon potresa srušene su dvije kuće, nije počela obnova ni jedne, a dinamika obnove po njemu je i načelno spora.

Spora obnova

“Treba uvijek analizirati kako je proces izgledao. Prvi zastoj je bio kada su građani trebali podnijeti zahtjeve, ti su zahtjevi sporo pristizali. Danas imamo preko 11.400 zahtjeva građana, ti zahtjevi se obrađuju u Ministarstvu i Ministarstvo donosi odluke. Ministarstvo je do sada donijelo samo 19 odluka od čega se upravo 3 kuće uklanjaju i idući tjedan će sve tri biti uklonjene, a ostalo su isplate novčanih naknada. Prema prijašnjim rješenjima Fond je isplatio 604 novčane naknade. Prema tome tempo je zaista spor”, istaknuo je Vanđelić upozorivši kako je tempo dolaska odluka iz Ministarstva još uvijek spor. “Kao što sam naglasio Ministarstvo se sada jednostavno treba ekipirati i znam da ministar Horvat radi taj napor, ali mu treba pomoć. U Sektoru za elementarne nepogode treba 20 do 30 dodatnih ljudi i to bi trebalo značajno ubrzati donošenje odluka”, rekao je Vanđelić. Objasnio je kako se ‘usko grlo’ procesa obnove konstantno seli. Prvo su to bili zahtjevi građana, a sada kada su oni stigli obrada tih zahjeva u Ministarstvu je spora.

“Nakon što Ministarstvo donese te odluke veliko će opterećenje biti na Fondu koji bi trebao po 50 javnih natječaja dnevno isporučivati. Elementarna je matematika ako do kraja godine želimo obraditi sve zahtjeve građana i pretvoriti ih u odluke, Ministarstvo treba donositi 80 odluka dnevno, a trenutačno ih donose 1 do 2 tjedno”, rekao je dodavši da će, ako se taj tempo postigne, Fond postati “usko grlo” ako ne bude imao dovoljno ljudi.

Treba međutim u kontekstu ove priče napomenuti kako Vanđelićeve riječi zapravo nisu usmjerene na adresu ministra Horvata, već na adresu premijera Plenkovića s kojim se razišao nakon što nisu uspjeli dogovoriti Vanđelićevu kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika. Pregovori su vođeni prije smrti Milana Bandića, a Vanđelić nije htio pristati na kandidaturu u kojoj bi on bio rezervni Bandićev igrač. Sada kada je nakon lokalnih izbora postalo jasno u kojoj je mjeri na izborima podbacio Plenkovićev kandidat Davor Filipović sve je više HDZ-ovaca koji ozbiljno žale zbog Vanđelićeve odbijenice. Oni tvrde kako bi ovaj iskusni mendžer u kampanji za lokalne izbore dominirao, no šansa je propuštena, a sada ga se sputava i u Fondu, u kojem bi on prema HDZ-ovcima da ga se pusti mogao napraviti značajne poteze koji bi koristili i njihovoj stranci. Plenković međutim takvo što ne pada na pamet jer vjeruje kako bi Vanđelić za njega mogao predstavljati ozbiljnu konkurenciju.

Branitelj i logoraš

O tome da Vanđelić doista razmišlja o političkom angažmanu po HDZ-u se već dugo šuška, no u stranci tvrde kako on još uvijek čeka pravu priliku te da se za sada odlučio usmjeriti na posao u Fondu za obnovu Zagreba. Navodno mu je nakon Bandićeve smrti s više strana nuđeno da se kandidira kao nestranački kandidat, ali on je tim laskavim pozivima uspio odoljeti procjenujujući da njegovo vrijeme još nije sazrijelo. U jednom dijelu HDZ-a uvjereni su kako je Vanđelić izvrstan kadar za ministra financija pa čak i premijera pa podsjećaju kako se radi o hrvatskom branitelju i logorašu koji se dokazao u poslovnom svijetu.