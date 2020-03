HDZ-ovci, U NEDJELJU BIRATE BUDUĆNOST! Popisali smo razlike: Što nudi Kovač, a što jamči Plenković?

Unutarstranački izbori u HDZ-u u prvi su plan uz aktualnog premijera i šefa stranke Andreja Plenkovića gurnuli bivšeg ministra vanjskih poslova Miru Kovača, glavnog Plenkovićeva izazivača čije su šanse kako se za sada čini skromne. Unatoč tome, dobro upućeni tvrde da Kovača još uvijek ne treba otpisivati.

No, što bi HDZ uistinu dobio s Kovačem, a što s Plenkovićevim ostankom na čelu stranke. Na prvu, neke pretjerane razlike među njima dvojicom zapravo nema. Oba su osebujni političari, velikih ambicija i zavidnih karijera. S jedne strane, ako pobjedi Plenković, HDZ-ovcima jamči nastavak politike desnog centra, s druge pak strane Kovač zagovara okretanje u desno, pa i širenje koalicijskog potencijala u tom smjeru.

U Kovačevom timu, uvjereni su kako samo oni mogu vratiti HDZ na prave staze, dogovoriti koaliciju s Miroslavom Škorom i time zadržati opstojnost stranke. S druge pak strane, u Plenkovićevom timu uvjereni su kako će Škorina Domoljubi pokret do rujna splasnuti te da samo Plenković može stranci osigurati stabilnost. Za njih je pretjeran odlazak u desno pokazatelj slabosti, ali i pokazatelj straha od Škore koji će osvojiti 20-tak mandata te shodno tome biti primoran surađivati s Plenkovićevim HDZ-om.

Iako Kovačev blok Plenkoviću spočitava smanjen koalicijski potencijal, tvrdeći da s njim u koaliciju neće ni Škoro, ni Most, iz premijerova bloka tvrde da im Most neće niti trebati, te da Kovač naprosto neće ni doći u poziciju da odlučuje o sastavu buduće Vlade. Kada je o svjetonazorima riječ, Plenković je tipičan političar centra, s druge strane Kovač se javno usprotivio Istanbulskoj konvenciji, on je za HDZ-ovce iskonski predstavnik desnog krila, dok Plenković koji je na udaru istog tog desnog krila od takvog opredjeljenja zazire.

Kovač se protivi udomljavanjima djece od strane gey parova, dok Plenkovićevi stavovi pa i potezi njegove vlade uzkazuju na suprotno. Kovač zazire od koalicije s HNS-om, dok Plenković s tom koalicijom upravlja državom. Plenković podržava suradnju s manjinama, Kovač se tome protivi te zahtjeva izmjenu zakona o manjinama. On ne želi da manjinci budu jezičac na vladi kod ključnih odluka, kao što je to sada slučaj. Kovač statutom želi zabraniti koaliciju s SDP-om, Plenković na to ni ne pomišlja. Kovač je protiv suradnje s Bandićevim žetončićima, oni pak Plenkovića održavaju na vlasti, Plenković je osudio imotslko paljenje gay para na karnevalu, dok je Kovač to relativizirao. Dakle, HDZ u nedjelju bira ne samo Kovača i Plenkovića, HDz bira svoju budućnost, koja je podjeljena kroz ova dva kandidata, i njihova stajališta.