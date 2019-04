HDZ-ovci u bunilu: Što ako nije Plenković? Je li moguće da Brkiću pakuje Karamarko?

Potpredsjednik Sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić, u nešto više od pola godine, od jednoga od najutjecajnijih članova stranke postao je prvi na listi za odstrijel, jer oko njega zaplele su se tri ozbiljne afere, koje doduše još uvijek nisu poprimile pravomoćni rasplet, no priče koje se kotrljaju javnim prostorom, idu baš u tom smjeru.

Posljednji krak hobotnice koja se otvara oko Brkića, javni prostor intrigira unazad nekoliko dana, jer kao što je poznato završio je na ispitivanju u policiji zbog sumnji da je preko bivšeg MUP-ova informatičara Franje Varge presretao elektronsku komunikaciju svoje supruge Karmen, zanimljivo, u istom kontekstu, ali s jednom drugom ženom spominje se i ime Brkićeva brata Joze. Ravnateljstvo policije tijekom vikenda priopćilo je kako je pregledom računalne opreme koja je zaplijenjena Vargi došlo do podataka koji otvaraju sumnju u kaznena djela što se progone po službenoj dužnosti, točnije, radilo se o kaznenim djelima protiv računalnih sustava, programa i podataka na štetu niza osoba, a slučaj se očigledno istražuje.

MUP evidentno nastoji doći do podataka o kompromitaciji tajnih mjera pod kojima je bio Varga, a koje su podsjetimo pukle kada mu je Brkićev kum Blaž Curić, inače bivši vozač ministra Tolušića dojavio da mu se sprema uhićenje. Izgledno je da Varga nije uspio uništiti sve dokaze pa po svemu sudeći inspektori u njegovim računalima te na mobilnim uređajima nalaze nove, intrigantne dokaze. Sve što u javni prostor stiže Brkić negira, navodeći da netko zlorabi sustav protiv njega, a i izvori bliski drugom čovjeku HDZ-a tvrde kako se radi o obračunu premijera Plenkovića s HDZ-ovom desnicom, neki pak tvrde kako se uopće ne radi o tome te da premijer nema interesa za rušenje Brkića, već govore da mu moguće preko Varge smješta bivši prijatelj Karamarko, što dakako spada u kategoriju glasina, koje su nepotvrđene.

Tko god da mu smješta dobro mu je upakirao pa se tako od konca rujna Brkić nastoji opravdati za sve ono što pada na njegova vojnička pleća. S početkom jeseni prvi je puta Brkićevo ime spomenuto u kontekstu afere SMS, i to onoga časa kada se doznalo da je Curić javio Vargi da mu se priprema hapšenje. Nakon toga, i sami je Curić uhićen, a ubrzo potom i sami Brkić potvrđuje da je Curić njegov kum i suborac.

Pitanje koje do danas ostaje visjeti u zraku jest zašto je Curić komunicirao s Vargom te odakle mu spoznaje o skorom uhićenju?

Nije jasno od koga je ministrom vozač došao do toga podatka, ali je jasno kako je ona procurila iz policijskog sustava koji je baš u tome intervalu češljao Vargu, koji je zatim i uhićen. Prema pisanju medija, Varga je baš u tom intervalu kontaktirao kako s Brkićem, tako i s Karamarkom. Prema podacima Jutarnjeg lista, nakon što mu je dojavljeno da bi mu policija mogla zakucati na vrata, Varga se još jednom porukom obratio Brkiću koji mu nije odgovorio na pitanje treba li uistinu uništiti sve dokaze. Zbog komunikacije s Vargom, u Uskoku nije ispitan samo Brkić već i njegov nekadašnji prijatelj Karamarko, i to u statusu svjedoka u aferi SMS. Kada je optužnica podignuta, priča poprima razmjere vjerovali, ili ne kategorije pa Brkićev iskaz iz iste nestaje, dok je Karamarkovo svjedočenje uvršteno u dokaze.

Koja je uloga Karamarka u cijeloj priči također nije do kraja jasno. On sam doprinio je toj konfuziji, a u kategoriju intriga spada i Karamarkovo negiranje djela Vargine obrane.

Naime, u tom djelu ovaj bivši policijski informatićar ističe da ga je Karamarko u vrijeme kada je bio potpredsjednik Vlade dogovorio sastanak između Dinka Cvitana i Brkića, na kojem je drugi čovjek HDZ-a od bivšeg glavnog državnog odvjetnika tražio obustavu postupka protiv Zdravka Mamića. I Karamarko, ali i Brkić osporili su da su Vargine usluge rabili u predizbornoj kampanji. Nakon afere SMS javni je prostor zaintrigirao tjednik Nacional koji je objavio policijsku dokumenbtaciju koja Brkića involvira u aferu s elitnom prostitucijom, dobro znanu hrvatskoj javnosti još iz 2011.godine.

U to je vrijeme Brkić prema pisanju spomenutog medija, bio odgovoran za to što su mjere tajnog nadzora nad prostitutkama pukle, istraga kompromitacije tajnih mjeta nikada nije istjerana do kraja, a spis o tome naprasno je nestao, iako ohrabruje da je nedavno pronađen. DORH je početkom travnja potvrio kako su uspjeli rekonstruirati kompletan spis te da ne posjeduju dokaze koji bi kompromitirali Brkića kao bivšek zamjenika ravnatelja policije. Taman kada se činilo da Brkić može bar malo odahnuti, eto nove afere u kojoj ga se opet povezzuje s Vargom, i to zbog presretanja elektronske komunikacije niza osoba.

Na tom popisu niza osoba našla se i Karmen Brkić, koja se zajedno s njegovim bratom Jozom Brkićem spominmje u aferi oko Karlovačke banke. Još je proše godine o ovim pikanterijama pisao 24 sata. Naime, ovaj je medij objavio svjedočenja osoba koje su u eri dok su Karamarko i Brkić vukli konce u stranci bili žrtve paraobavještajnog sustava. “Provjeravali su sve o meni, ljudi s kojima su razgovarali kažu da su tražili bilo što da te ocrne i ucijene. Kad nije išlo, preko nekih svojih medija sijali su sumnju na diplomu, ratni put… Sve da bi te difamirali. Nažalost, kako se sve radi preko posrednika, brojeva telefona koji se jednokratno koriste, ljudi i u sadašnjem vrhu stranke su mi govorili da je to nemoguće”, ispričao je tada za 24sata neimenovani izvor iz HDZ-a, a svoj obol priči dala je i jedna neimenovana bivša političarka.

“Obrazac je da ti unesu nemir u obitelj i pokažu da mogu još svašta. Mojem suprugu su ‘dobronamjerno’, preko posrednika, širili lažne informacije o meni i što radim. Shvatila sam da me nepoznati ljudi slikaju kad s bilo kojim muškim sjednem na kavu, a onda sam shvatila da sve to služi tome da suprugu lažno pokušaju dokazati tvrdnje. Jasno sam dobila poruke da neke interese ne diram i sve je trebalo prestati. Neugodan je to osjećaj”, tvrdila je, a te tvrdnje oba su aktera priče javno negirala pozvavši institucije da se prime posla.

Unazad nekoliko mjeseci javnost se naslušala bezbroj potencijalnih opcija. u jednom trenutku oglasio se Brkić navodeći da mu ”netko” pakira. Je li taj netko Plenković, ili netko treći pa čak i sami Karamarko uskoro bi se moglo objelodaniti.

No, zanimljivo je spomenuti kako se jedno vrijeme pisalo a se Varga i Brkić poznaju godinama, te da nije nemoguće da je upravo Varga samo izvršitelj operacije, dok je mozak bio netko drugi. Prema podacima iz HDZ-a razmatrala se i opcija da je mozak operacija kojima se posljednjih mjeseci bave i policijski stručnjaci netko iz vrha HDZ-a, jer je moguće da Varga nije sam sastavljao SMS poruke premda se radi o vrhunskom informatičaru. Prema pisanju Nacionala, Brkić je falsifikatorske usluge bivšeg MUP-ova informatičara Varge rabio i za unutarstranačke obračune, a autor teksta spominje i da je na osnovu njegovih lažiranih SMS-ova bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko tvrdio da je HDZ-u ukradena pobjeda na parlamentarnim izborima 2015.godine tako što su ostali bez pet do šest mandata. Kako su sami javno priznali, Karamarko i Brkić s Vargom se znaju iz vremena dok su svi troje radili u tajnim službama, a u kontekstu ove priče valja podsjetiti i na to da je Varga u MUP_u bez posla ostao 2012.godine, nakon čega su po svemu sudeći ostali u kontaktu, što uostalom niti jedan akter ne negira.

Ne treba smetnuti s uma niti gostovanje Glavaša na N1 televiziji, budući njegova stranka daje potporu Plenkoviću, a koji je Plenavin vukovarski prosvjed povezao s Brkićevim, što se okarakterizirati može i kao svojevrstan udarac na premijera koji je udarac odlučio uzvratiti na neugodan način, uključujući Brkića u aferu iz koje će se kako sada stvari stoje teško izvući. Toga mora da je i sam svjestan dočim poručuje da mu netko pakira ne imenujući tog nepoznatog nekog, koji je onima koji prate političku scenu kristalno jasan.