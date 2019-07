HDZ-OVCI STREPE! REKONSTRUKCIJA NIJE POMOGLA: Kreću uhićenja?

Da rekonstrukcija Vlade, nije kraj već početak problema za HDZ-ovce, može se čuti ovih dana iz izvora bliskih Uskokovim istražiteljima koji su se zainteresirali za poslovne pothvate Lovre Kuščevića i Gorana Marića, koje je Andrej Plenković doista ispratio iz ministarskih, ali i i iz saborskih fotelja, pa se stoga u redove vladajuće stranke uvukla ozbiljna panika, jer ne bi bio prvi put da pompozne Uskokove istrage rezultiraju privođenjima, koja HDZ-u bez obzira na rekonstrukciju ne idu na ruku.

Kao što je poznato Marić i Kuščević nisu bili dio rekonstrukcijskog paketa, oni su sami podnijeli ostavke, što naravno izaziva nervozu ne samo među HDZ-ovcima, već i sam Plenković s nestrpljenjem očekuje epilog te priče. Nije tajna da se Uskok angažirao u slučajevima oko Kuščevića i Marića, a osim toga pokazali su interes i za nelogičnosti oko bivše ministrice Žalac i njezina Mercedesa pa se sada zapravo u vladajućoj stranci strahuje i propitkuje hoće li ta priča poprimiti pravosudni zaplet, što bi bilo prilično neugodno budući da bi se taj proces mogao odviti uoči predsjedničkih izbora.

Takav scenarij, ukoliko do njega dođe ne samo da će se negativno odraziti na rezultate predsjedničkih izbora, već će otvoriti Pandorinu kutiju sukoba unutar vladajuće stranke, u kojoj su odnosi ionako poljuljani. Upravo zato, Plenković, ali i HDZ strepe te čekaju kako će se odviti priča oko ministara koji su tvrdili da im se podmeće, no što vrijeme odmiče to je očitije da nikakav argument za to podmetanje nitko od njih nije ponudio.