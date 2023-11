HDZ-ovci strahuju od europskih istražitelja: Hoće li zakucati na vrata Plenkovićeve omiljene ministrice?

Autor: Iva Međugorac

Od prvog dana, prvog mandata premijera Andreja Plenkovića kao jedna od njegovih najlojalnijih suradnica spominje se ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Samo su ministrica Obuljen Koržinek te ministri Oleg Butković i Tomo Medved uz Plenkovića još od početka njegove prve Vlade pa je sasvim razumljivo da se premijer ovih dana iznimno zabrinuo kada se po medijskom prostoru počela analizirati afera njegove najlojalnije suradnice, i to ne samo zbog onoga što bi se u medijima moglo otkriti o detaljima njene afere već i zbog toga što se ova afera događa usred predizborne kampanje koja je Plenkoviću posebno važna jer se u njoj kao što je poznato bori za osvajanje trećeg uzastopnog mandata.





Obuljen ogroman uteg za Plenkovića

Bez natječaja Obuljen Koržinek je prema pisanju Telegrama dala 19 milijuna kuna Geodetskom fakultetu za vrlo sumnjiv posao odnosno za dubinsko snimanje zgrada nakon velikih potresa koji su tijekom 2020-te pogodili Hrvatsku. Radi se o projektu kojim se Ministarstvo kulture hvalilo po nacionalnim medijima, a posao za koji je odobreno 19 milijuna kuna privatne tvrtke od kojih je zatražena procjena radova odradile bi za višestruko manje iznose od onoga koji je Ministarstvo platilo temeljem sporazuma ministrice Obuljen i bivšeg dekana Geodezije Almina Đape.

Priču dodatno komplicira to što je Đapo nedavno uhićen temeljem naloga iz Ureda europskog tužitelja, što dodatno zabrinjava predsjednika Vlade.

”Plenkoviću je ovo što se događa s Obuljen ogroman uteg, ona je njegova najbliža suradnica, ali je ujedno i ovo predizborno vrijeme period u kojem se ne bi smio kockati. Sve mu se to odvija u dosta nezgodnom trenutku ne samo zbog izbora već i zbog serijala afera. S jedne strane Obuljen, s druge strane privođenje rektorice Dijane Vican, a s treće strane slučaj Todorić”, nabraja naš sugovornik iz HDZ-a te kaže da je Obuljen progovarajući o ovoj aferi napravila ogromnu grešku onoga trenutka kada se obrušila na novinarku Doru Kršul.

”S novinarima se ne isplati prepirati. Takve se svađe obično obiju o glavu političarima, nevjerojatno je da Obuljen kao staložena žena s tolikim političkim iskustvom kiksa na nečem takvom”, kaže naš sugovornik. Svoj stav na istup ministrice Obuljen Koržinek iznijelo je i Hrvatsko novinarsko društvo koje je razumljivo ministričin napad na novinarku Kršul osudilo.

Pitanje je kako će se afera rasplesti

”Nije ovdje Plenkoviću bitna novinarka, bitno je kako će se ovaj slučaj koji tek počinje rasplesti i vrlo je upitno kako će se ovaj slučaj rasplesti, a još je upitnije i za Plenkovića daleko važnije kada će se rasplesti, jer se do sada pokazalo da se guranje afera pod tepih ne isplati. Ovo je priča koja će po svemu sudeći dovesti do suda, a to Plenkoviću u kampanji teško da može biti od koristi. Pitanje je što je točno istina u ovoj priči, ali sve i da su točne teze o tome da Ministarstvo nije provodilo kontrolu o tome kako Geodetski fakultet troši europski novac to ne može biti dobro, i to bi u uređenim sustavima vodilo prema ministričinoj ostavci”, smatra naš sugovornik koji drži da je Plenkoviću ovom aferom i načinom na koji je ministrica na nju reagirala Plenkoviću u osjetljivom trenutku napravljena ogromna šteta.









No bez obzira na to teško je za očekivati da će se premijer osim ako mu baš ne dođe voda do grla riješiti svoje vjerne suradnice koja je i do sada uživala status nedodirljive ministrice koja u Plenkovićevu prvu Vladu i jest stigla kao njegov izravan izbor. Njih su dvoje prema riječima našeg sugovornika iz HDZ-a ideološki kompatibilni, a sve do izbijanja ove posljednje afere Obuljen Koržinek uglavnom nije bila previše na meti kritika pa se smatrala poprilično neutralnom te je s njome Plenković ozbiljno računao i u nadolazećoj kampanji.

”Ona je u Vladu došla kao Plenkovićev kadar, ali i kao neutralna osoba koja je trebala odgovarati i lijevom, i desnom krilu HDZ-a, što je u principu i bilo tako mada se desnica povremeno bunila na neke ministričine poteze”, napominje naš sugovornik. Inače je posao na kojem je ministrica osobnom odlukom angažirala Geodetski fakultet sufinanciran iz Fonda solidarnosti, a ne nacionalnim sredstvima pa je to razlog radi čega se njime bavi Ured europskog tužitelja, iako Obuljen javnost nastoji uvjeriti da od njenog posla sa snimanjem baštine ne treba raditi slučaj.

Slučaj su po svemu sudeći ipak napravili europski tužitelji koji sumnjaju da su geodeti provodili malverzacije na ukupno četiri projekta među kojima je i onaj za snimanje objekata kulturne baštine oštećenih u potresu, od kojeg se dobar dio Hrvatske još nije oporavio što je također veliki uteg za premijera. Ni HDZ-ovcima nije jasno radi čega se Obuljen upustila u ovakvo nešto, a još je manje jasno kako je ministrica uopće mogla odrađivati ovaj posao bez javne nabave.









U HDZ-u pak sada strahuju i od toga hoće li Plenković biti primoran iz svoje vlade ispratiti i ministricu kojoj tako silno vjeruje kada i ako joj europski istražitelji zakucaju na vrata.