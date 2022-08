HDZ-OVCI SE LOVE ZA GLAVU! Banožić je izgovorio nešto što nije trebao: To nitko nije ni primjetio

Autor: Iva Međugorac

Nije tajna da su predsjednik Republike Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić već neko vrijeme na ratnoj nozi, baš kao što nije nepoznanica to da Milanović skoro svaki svoj javni istup koristi kako bi kritizirao stanje u kojem se nalazi hrvatska obrana, što ne pripisuje samo Banožiću već i premijeru Andreju Plenkoviću koji ga je i nakon nedavno provedene rekonstrukcije Vlade zadržao na poziciji ministra obrane.

Nisu ni u HDZ-u posve zadovoljni time što Banožić rukovodi ovim važnim resorom ponajprije radi toga što mladi ministar do dolaska u resor obrane sa time nije imao nikakvog doticaja iz čega proizlazi da na polju obrane nema nikakvoga iskustva, koje je za vođenje Ministarstva prijeko potrebno.

To da HDZ-ovci kritiziraju Banožića za premijera Plenkovića također nije nepoznanica, i da nije ušao u rat s predsjednikom Milanovićem on bi danas vrlo vjerojatno bio na popisu bivših ministara, ali premijer Plenković u vrijeme kada je provodio mini rekonstrukciju svoje Vlade nije želio priznati da je Milanović u pravu pa je Banožić danas tu gdje jest, u novim ratovima s predsjednikom na čiji prijem povodom Oluje nije želio doći.





Medved i Božinović izostanak diplomatski opravdali

Nije Banožić jedini koji nije stigao na Milanovićev prijem povodom Oluje, na njemu nisu nazočili ni ministri Tomo Medved i Davor Božinović, no za razliku od njih koji su svoj izostanak opravdali diplomatskim izjavama Banožić je ulazeći u obrazloženje svojeg izostanka s toga skupa još jednom potvrdio da se u pozadini ovog takozvanog bojkota krije HDZ-ov rat s predsjednikom Republike pa u konačnici i njegov osobni konflikt.

”Ja jednostavno ne želim više dolaziti u poziciju da predsjednik Republike želi svojatati događaj. Ok evo događaj je tu, dobio je svu podršku ne može reći da ga se opstruira”, poručio je Banožić referirajući se na ovaj slučaj, a istovremeno je dodao kako to ipak nije rezultat neslaganja s predsjednikom Milanovićem što i među HDZ-ovcima ne zvuči uvjerljivo.

”On naprosto mora voditi računa o tome što izgovara, svako malo mu se omakne nema izjava koja ne drži vodu. Ovom izjavom koju su srećom rijetki primijetili Banožić demantira sam sebe, jasno je svima da je u pozadini ovog bojkota sukob između Milanovića i Plenkovića, ali Banožić je to morao bolje iskomunicirati, ovako doista ispada da je njemu važniji njegov ego i taj sukob s Milanovićem nego prijem povodom Oluje, naravno da će Milanović to ako bude htio moći okrenuti u svoju korist. Banožić možda nije loš dečko, da se malo otvori za savjete možda bi bio i korektan ministar, ali on mora proći komunikacijsku školu i mora znati da s druge strane ima Milanovića koji je verbalno jači možda i od samog Plenkovića i tu treba biti oprezan, a on umjesto toga ulazi u nove ratove kojima nije dorastao”, zaključuje naš sugovornik iz HDZ-a u kojem strahuju od toga da bi ovaj bojkot dugoročno mogao naškoditi njihovoj stranci, a ne predsjedniku Milanoviću koji je prijemom realizirao svoje planove.