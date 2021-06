HDZ-ovci SA STREPNJOM OČEKUJU IDUĆU TJEDAN! Plenković već za vikend priprema veliki zaokret: Šokirat će svog novog protivnika

Autor: Iva Međugorac

Premda su lokalni izbori za nama, strasti se po svemu sudeći na političkoj sceni još uvijek nisu stišale. Jedan od onih koji najstrastvenije pristupaju svojem izbornom rezultatu zasigurno je donedavni varaždinski župan i šef Reformista Radimir Čačić koji je u drugom krugu izbora poražen od HDZ-ova kandidata Anđelka Stričaka kojemu su potporu davali HSLS i HSU.

Čim se saznalo da je Čačić izgubio izbore u svojoj županiji, u javnom se prostoru nametnulo pitanje – hoće li šef Reformista uskratiti svoju potporu HDZ-u na nacionalnoj razini, odnosno u parlamentu gdje Plenković muku muči s tankom većinom od 76 ruku.

Tanka većina

Ta se tanka većina zorno oslikala na nedavnom glasanju o povjerenju ministru Berošu, pri čemu je Čačićeva jedina zastupnica Natalija Martinčević ostala suzdržana, što prema riječima Plenkovićevih suradnika premijeru baš i nije najbolje sijelo. ‘Da Čačić, NE HDZ’, bio je njegov slogan u kampanji za lokalne izbore, a upravo on i jest pokazatelj svog apsurda hrvatske politike jer je osebujni Ratko u utrci za novi mandat na čelu županije svojim nacionalnim koalicijskim partnerima jasno rekao NE.

To lokalno NE predsjednik Vlade shvatio je i kao poruku za nacionalno suradnju pa sada brže bolje HDZ-ovci svoje nove žetončiće traže po IDS-u, dok se u vladajućoj stranci zapravo znatno više čude Plenkoviću nego li samom Čačiću. Kako napominju, Čačić je svojedobno bio jedan od najglasnijih kritičara njihove stranke, u vrijeme dok je s Vesnom Pusić vodio HNS bio je član SDP-ove Vlade koju je napustio zbog odsluženja zatvorske kazne do koje je došlo nakon izazivanja prometne nesreće sa smrtnim epilogom u Mađarskoj.

Pliva kroz sve struje

Nakon što je napustio Vladu, HNS-ovci ubrzo iz stranke izbacuju kolegu Čačića, a on se s time ne miri pa osniva vlastitu stranku s kojom je nakon parlamentarnih izbora ostvario suradnju s HDZ-om, plivajući tako vješto kroz sve struje. Znaju to vrlo dobro u vladajućoj stranci u kojoj s neizvjesnošću dočekuju glasanje o rebalansu proračuna koje će zapravo otkriti jesu li Čačić i Plenković suradnici ili politički protivnici. Premijer se, kažu njegovi suradnici, neizvjesnosti ne misli prepustiti pa HDZ do početka idućeg tjedna planira definirati svoje odnose s novim žetončićima, a po svemu sudeći oni bi se mogli naći baš u stranci Borisa Miletića.