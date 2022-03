HDZ-OVCI PUCAJU OD PONOSA! Plenković je u krizi s Ukrajinom odradio odličan posao: Dokazao je da je lider

Autor: Iva Međugorac

Na tom polju teško mu je naći zamjerku, tim riječima u Vladi i HDZ-u komentiraju način na koji se premijer Andrej Plenković postavio po pitanju krize u Ukrajini. ”On vanjsku politiku ima u malom prstu, a na krize je na žalost navikao i ovdje u Hrvatskoj, vrlo je brzo i spretno reagirao, sastao se sa predstavnicima oporbe, nije se previše obraćao na ono što je o ovoj situaciji izjavljivao predsjednik Milanović i postavio se kao lider, državnik koji ima stav, a koji je opet svjestan situacije u kojoj se našla Ukrajina, Europa, ali i svijet”, laskaju premijeru njegovi stranački kolege te tvrde da je ovo još jedan pokazatelj toga da je Plenković prerastao okvire hrvatske politike.

”Možete li zamisliti bilo koga od predstavnika oporbe kako bi reagirao da je sada na njegovom mjestu, Plenkovićev stil i pristup umiruju javnost, to je u ovakvoj situaciji prijeko potrebno, on je na sličan način reagirao i u jeku korona krize, to je tajna njegova opstanka, i to je tajna HDZ-ova rejtinga, on naprosto bez obzira na sve HDZ-ove afere nudi građanima stabilnost koje je u ovim vremenima neophodna”, smatraju naši sugovornici iz HDZ-a te tvrde da će situacija u Ukrajini Plenkoviću pomoći da prebrodi krizu u Vladi koja je nastala nakon uhićenja bivšeg ministra graditeljstva Darka Horvata. ‘

‘Tom se aferom više nitko ni ne bavi, pitanje je počinje li novi svjetski rat i što će u tom slučaju biti u našem susjedstvu- Srbiji, Bosni i Crnoj Gori, a Plenković se tu i na sastanku europskih vođa postavio kao reginalni lider i skrenuo pozornost na ta krizna žarišta”, kažu u HDZ-u u kojem su uvjereni da je Plenković posljednjim potezima stabilizirao svoju poziciju.

Sve po planu

”Kada se još malo tenzije stišaju on će predstaviti novog ministra graditeljstva i vjerojatno krenuti u proces obnove, tu su i paketi pomoći uslijed financijske krize i inflacije i ne može se reći da Plenković ništa ne radi, njegov problem jesu ministri upitnih kvalifikacija, ali kada imate nekoga tko zna svoj posao uza se, onda se i kriza uspijeva sanirati, pogledajte kako je premijer vrhunski odradio krizu sa Sberbankom’‘, hvale se naši sugovornici aludirajući na to što je ova banka usred krize prodana HPB-u. Tim povodom i sami se Plenković obratio predstavnicima medija šaljući građanima umirujuće poruke.

”Otvorili smo proces sanacije, imenovana je sanacijska uprava koja će početi voditi banku, a koja je prodana HPB-u. Ovo je moguće bilo samo da se banka hitno proda inače bi išla u likvidaciju. Likvidacija bi značila da se osiguranje depozita isplaćuje, što je trošak od 3,8 milijardi kuna, no to bi značilo i trošak da bi velik dio depozita poduzeća također bio izgubljen. To bi bila značajna ekonomska šteta, što se na kraju može mjeriti visinom od oko 8 milijardi kuna.

Sberbanka je imalu izvrsnu godinu iza sebe, spajanjem s HPB-om imamo jako kapitaliziranu, vrlo dobru, likvidnu, efikasnu banku. Svi mogu biti mirni, depoziti su sigurni. Kako građani tako i korporativni sektor. Mi smo sada dio Europske bankovne unije. Želim naglasiti da ćemo u idućim danima znati kako će se banka zvati i novi logo, a u jednom trenutku će doći do spajanja s HPB-om, ne još sada na početku, ne dok ne završi proces uvođenja eura. To je u svakom slučaju sada jedinstven bankovni entitet koji može nastaviti poslovati kao da se ništa nije dogodilo”, poručio je premijer Plenković u društvu guvernera Borisa Vujčića koji je otkrio kako je akvizicija preuzimanja Sberbanke bila teška 71 milijun kuna.