HDZ-ovci PRITIŠĆU PLENKOVIĆA! VREMENA JE SVE MANJE: Strah se širi vladajućom strankom

Pandemija koronavirusa utjecati će na sve pore društva, a samim time reflektirati će se i na politiku, unutar koje se posljednjih nekoliko dana vodi žustra polemika o parlamentarnim izborima.

Takvo što ne čudi, jer paralelno s korona krizom, u Hrvatskoj teče i izborna godina, a datum održavanja izbora mogla bi biti bilo koja nedjelja od sredine lipnja sve do sredine prosinca. Kako se u krizi stil života promijenio, tako su se u istoj toj krizi promijenile i preference političara. S jedne strane tu je SDP koji je odlučio okrenuti ploču pa u oporbenim redovima, inzistiraju na tome da se izbori održe što kasnije računajući na to da bi krizne okolnosti i recesije te propala turistička sezona mogle oslabiti rejting vladajuće stranke, s druge pak strane u vladajućim se redovima sve otvorenije progovara o potrebi za time da se izbori održe u što kraćem roku, i to najkasnije do polovice srpnja.

U skladu s time Davor Bernardić utišao je svoje pozive HDZ-ovcima da što prije raspišu izbore, dok taj poziv sve učestalije iz HDZ-ovih redova stiže na adresu šefa stranke Andreja Plenkovića, koji trenutno ima razloga za zadovoljstvo, ali i razloga za to da pristane na izbore početkom ljeta. Naime, njegov HDZ stabilizirao je rejting na krilima popularnog Stožera i popularnog ministra zdravstva Vilija Beroša.

Ono čega se u vladajućoj stranci pribojavaju jest da ta popularnost, i stabilnost nisu dugog vijeka, osobito sada kada se kreće s prvim valom popuštanja mjera. Koliko god javnost to popuštanje dočekuje s dozom odobravanja, brojne su mjere već sada na udaru kritika, a osim toga ne zna se kako će se i hoće li se uopće popuštanje odraziti na broj oboljelih. Ukoliko situacija eskalira, to bi se moglo pripisati neadekvatnim procjenama Stožera, a takvo što svakako će utjecati i na rejting HDZ-a, istodobno na stranački rejting odraziti bi se mogla gospodarska kriza, pa bi sukladno tome doista HDZ-u i Plenkoviću odgovaralo da se na izbore krene što prije.