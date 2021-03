HDZ-ovci POZVALI DUMBOVIĆA DA ODSTUPI: ’Nismo se udružili s Mostom, i oni su kao i vi unijeli kaos u ovu katastrofu’

Autor: M.V.

Gostujući u Dnevniku N1 televizije, gradonačelnik Petrinje, Darinko Dumbović natuknuo je kako iza verbalnih napada kojima je bio izložen nakon sastanka s ministricom Natašom Tramišak, a od strane nezadovoljnog mještana, stoje HDZ i Most.

“Iza toga sigurno stoji Most, ali mislim da se dijelom uključio i HDZ. Dobra suradnja i interesi koji su tu bili osam godina, da mene maknu s vlasti. Ne mogu vjerovati, ali mislim da HDZ ima prste u tome. Jučer je došla ministrica Tramišak na sastanak, čuli su da su dolje ljudi koji traže određena prava. U dogovoru s njezinim protokolom promijenili su nam raspored i otišli smo u vatrogasnu postaju u kojoj smo i bili kad su nas napali. Izložili su nas vatri, priča je išla direktno prema tome u dogovoru s gđom Lucom Gašpar Šako i glasnogovornikom HDZ-a. Ovdje Most i HDZ sigurno surađuju, to garantiram”, rekao je, a na njegove riječi reagirali su iz petrinjskog HDZ-a.

Oni tvrde kako gradonačelnik otvara front sa svima koji mu se usuđuju suprotstaviti, a on je taj koji je lice “obezglavljenosti i dezorijentiranosti gradske vlasti”. Tvrde, između ostalog, kako mjesecima nakon potresa nije isplatio novčanu pomoć koju je nakon potresa dobio od Vlade.

“Nakon prijetnji, sada mobilizira sve koji mu se usuđuju stati na put. Pri tom se postavlja pitanje, kakav je to put gradonačelnika. Ima li na tom putu uopće građana ovoga grada? Ili su na tom putu samo gradonačelnik i njegova trgovačka društva!?”, navode HDZ-ovci koji dodaju: “Naglašavamo da ste VI, gradonačelniče taj koji je stvorio kaos u ovom gradu i da ste VI najodgovorniji za sve ružne stvari koje se ovih dana događaju! Za vlastitu nekompetenciju i nesnalaženje, pa na kraju i neznanje, uvijek i jedino je najbolje okriviti druge”.

Zaključuju dalje kako se nisu udružili s Mostom. “I oni su na neki način, kao i Vi, unijeli dodatni kaos u ovu katastrofu. Protiv Vas se udružila Petrinja, udružili su se građani Petrinje. I da imate imalo političke hrabrosti i dostojanstva, pa na kraju imalo ljudskosti, priznali biste da niste dorasli situaciji, te biste odstupili s dužnosti gradonačelnika. Jer Petrinja i njeni stanovnici, svi mi zaslužujemo puno bolje”, zaključuju.