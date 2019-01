HDZ-ovci pobjesnili na Penavu: To što je napravio je neprimjereno i nedopustivo

Video snimka učenika vukovarske Tehničke škole, koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, a koji se na nogometnoj utakmici finala Kupa Vukovara između NK-a Vuteks Sloga Vukovar i HNK-a Vukovar ‘91., odigranoj prošle godine, nisu ustali dok je bila intonirana državna himna Republike Hrvatske, a koju je na internetske stranice Grada Vukovara postavio gradonačelnik Ivan Penava, uznemirila je HDZ-ove ministre i članstvo.

Stav na tu temu iznio je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Odbio je komentirati ono što je Penava točno objavio jer ne zna o čemu se radi.

”Treba maksimalno poraditi na istinskoj pomirbi poglavito među mladim ljudima”, poručio je HDZ-ovac. “Mislim da se djeca ne smiju koristiti nikada i ni u koje svrhe, pogotovo kad je politika u pitanju, bez obzira bile to najbolje ili najlošije namjere. To jednostavno nije primjereno, tko bi od nas volio vidjeti sliku svojega djeteta u bilo koju svrhu prikazanu u javnosti? Mislim da to nije nešto što treba raditi”, poruka je Željka Reinera.