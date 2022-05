HDZ-ovci OKREĆU LEĐA PLENKOVIĆU? Njegov kadar zadaje im glavobolje, boje se svakog novog imena: ‘Sada je stranka talac jednog čovjeka’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

I dok premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković obilazi ratom pogođenu Ukrajinu pa malo skokne do Bruxellesa po eure za ‘oporavak’, u njegovim redovima se događaju začuđujuće stvari.

Kako saznajemo od izvora iz stranke, dio HDZ-ovaca već duže vremena nije zadovoljan radom svojeg šefa. Prvenstveno nisu impresionirani Plenkovićevom kadrovskom politikom koja, kako kažu, loše utječe na rejting stranke i prije svega na dojam javnosti o njemu samom i stranci koju predstavlja.

“Koga god on postavi, taj ima prste u pekmezu. Pa stalno moramo strepiti i bojati se hoće li nekom ministru, tajniku ili službeniku u nekoj agenciji Uskok pokucati na vrata. To je teret koji nosi Andrej Plenković i zbog kojeg trpi cijela stranka. On je sam govorio da ‘stranka ne smije biti talac jednog čovjeka’ i tako je došao na čelo stranke. A sada se čini kao da je stranka talac njegovih pogrešnih procjena pri odabiru suradnika i članova Vlade”, rekao nam je jedan od izvora iz stranke blizak vrhu. Izbor ministra Ivana Paladine je samo potencirao taj Plenkovićev problem, a ni aktualni Zoran Đogaš nije impresionirao kolege iz stranačke vrhuške.





Danas jesi, sutra nisi

Poznato je da u HDZ-u redovito svoje šefove slave, bespogovorno slušaju i slijede, a zatim ih ‘zakopaju’ i skinu im sve portrete sa zidova stranačkih prostorija. I Plenkovića zaista slušaju i kako saznajemo njegova je zadnja oko svake važne odluke, bez njega mnogi ministri ne mogu prstom mrdnuti, a on kad zagusti kaže da ništa o svemu nije znao.

I dok Plenković tako vlada čvrstom rukom ‘Sanaderovskim stilom’, u javnost svako malo iskoči neki probni balon s potencijalnim Plenkovićevim nasljednikom koji bi trebao krenuti u rušenje njegove strukture.

Mnogo je kandidata

Bio to župan Ivan Anušić, bivši šef Fonda za obnovu koji je odbio Plenkovićevu ponudu da bude kandidat za gradonačelnika Zagreba Damir Vanđelić, mnogima još uvijek neprežaljeni Tomislav Karamarko, zasad sve staje u javnim šuškanjima i vrlo brzo sve utihne. A u poleđini svega, postoje nezadovoljni stranački vojnici.

“Još jednom ću reći da je najveći Plenkovićev problem katastrofalna kadrovska politika. Devastira sve što vrijedi, a na vrh dovodi marginalce koji nas onda sramote i moraju napustiti svoje funkcije. Ako se to ne promijeni, ne piše mu se dobro”, rekao nam je naš izvor.

Plenković si je, istina, za sada kupio vrijeme. Iako se jedno vrijeme činilo da bi struja nezadovoljnika – među kojima se najčešće, uz Anušića, spominju i Oleg Butković i Gordan Jandroković – mogla krenuti ranije u akciju rušenja, to se ipak nije dogodilo. Plenković je zadržavanjem Anušićeve miljenice Nataše Tramišak u Vladi privremeno uspio smiriti poljuljane odnose s osječko-baranjskim županom i tzv. desnom strujom, no jedno je jasno – tu se zasada samo radi o primirju, “ratne sjekire” nisu posve zakopane.