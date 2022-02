HDZ-ovci ODBROJAVAJU DANE DO ĆORIĆEVA ODLASKA! Nanizao je gomilu afera: Zašto ga Plenković i dalje štiti?

Autor: Iva Međugorac

Afera u koju je nekadašnji pomoćnik ministra gospodarstva Domagoj Validžić uvukao HDZ-ova Tomislava Ćorića, tvrdeći na ispitivanju Uskokovih istražitelja da je po ministrovom nalogu izlazio u susret poduzetniku Milenku Bašiću i njegovoj tvrtci koja se spominje kao jedan od glavnih protagonista afere ‘vjetroelektrane’ polako, ali sigurno postaje značajan problem za Vladu premijera Andreja Plenkovića, a usporedno s time Ćorić postaje sve veći uteg za Plenkovića, koji je u ovoj nezavidnoj situaciji primoran bez obzira na sve neugodnosti zauzeti ministrovu stranu ne znajući na koji će se način i u kojem smjeru ta priča razviti.

Da je Ćorić i sam svjestan neizvjesnosti, jasno je iz njegove izjave u kojoj je poručio kako neće biti uteg ni stranci, ni Vladi, mnogi u HDZ-u to su protumačili kao najavu njegove ostavke, no i bez ove posljednje afere i u HDZ-u, ali i u samoj Vladi mnogi se pitaju zašto Plenković uopće još uvijek drži Ćorića uza se kada mu to nije prva afera u kontekstu koje se spominje. Svojedobno su baš zbog afere Vjetroelektrane oporbeni zastupnici zahtijevali Ćorićev opoziv, no to nije naštetilo njegovom statusu u Vladi.

Za razliku od statusa kojeg uživa u Vladi Ćorić u svojem HDZ-u definitivno nije omiljena politička figura, mnogi ga članovi nazivaju drskim i nesusretljivim prisjećajući se početaka njegove karijere u stranci u koju ga je uveo Plenkovićev prethodnik Tomislav Karamarko. U Karamarkovo doba Ćorić je stranačkim kolegama predstavljan kao vrhunski stručnjak koji puno obećava, premda za stranku nije dao gotovo ništa, Plenković ga nakon Karamarkova pada zadržava u Vladi, a onda mu na posljednjim parlamentarnim izborima povjerava poziciju koordinatora HDZ-ovog predizbornog programa.

Jedno se vrijeme spekuliralo da bi baš Ćorić mogao preuzeti vodeću poziciju u zagrebačkoj organizaciji vladajuće stranke, no taj lokalni ogranak za takav manevar nije želio ni čuti, jer Ćorić doista ne uživa simpatije među svojim stranačkim kolegama. Kada je Plenković Ćoriću povjerio HDZ-ov predizborni program, po stranci se ispod glasa govorilo da bi se to moglo obiti o glavu samom premijeru, koji se na savjete nikada ne osvrće, Plenković tjera po svojem, a to tjeranje u Ćorićevom slučaju dovelo je do afere koja se odnosila na tajni Memorandum iz 2018. godine između Ine i Mola koji se odnosio na transport hrvatske nafte na preradu u Mađarsku, ta vijest u javnom prostoru odjeknula je prilično burno, posebice radi toga što je ministar gospodarstva u tom invervalu uspio ući u sukobe s novinarima.

U novinama se Ćorića i ranije spominjalo zbog sklonosti vjetroelektranama za koje lobira udruga OIE Maje Pokrovac koja je ujedno šefica Hrvatskog društva lobista, gdje je potpredsjednica ministrova supruga Dubravka Sinčić Ćorić, a spominjalo ga se i u mandatu ministra zaštite okoliša kada je Ljiljana Zmijanović problematizirala manipulacije odlukama Upravnog suda u slučaju Nelle Slavice. Priča je to koju je prekrio oblak zaborava, baš kao što mnogi zaboravljaju sve resore kroz koje je Ćorić do sada prošao,. Naime, u Vladi Tihomira Oreškovića on je bio ministar rada, zatim je prešao u ministarstvo zaštite okoliša, a onda mu Plenković ostvaruje životnu ambiciju dajući mu u ruke ministarastvo gospodarstva. Pred njim je kažu u HDZ-u, trebala biti blistava politička karijera, progledali su mu kroz prste i to što se nutkao SDP-u, no umjesto blistave karijere HDZ-ovci odnedavno broje dane do trenutka kada će Ćorić reći da napušta svoju poziciju.