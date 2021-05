HDZ-OVCI NE SPAVAJU MIRNO! Plenković svima zaprijetio: Odriče se najbližih suradnika! Grijeh koji se ne oprašta

Autor: Iva Međugorac

Tomislav Tolušić, Darko Horvat, Zdravko Marić, Garri Cappelli – ljudi su ovo koje je prema pisanju medija bivša državna tajnica Josipa Rimac nastojala kontaktirati i na njih vršiti pritisak preko svoje kolegice i bivše ministrice Gabrijele Žalac.

Ove su dvije dame zadnjih par dana glavna medijske tema u napisima o aferi Vjetroelektrane, a ti medijski napisi ujedno su glavna tema i u HDZ-u, ali i u Vladi premijera Andreja Plenkovića. ”Zavladala je panika”, tvrdi naš sugovornik blizak vladajućima te naglašava kako nikome od vladajućih nije svejedno.

Plenković strahuje

”Svi se mi pitamo što će još izaći vani, očito da tu ima puno više materijala od onoga što se plasira u medija, puno je ministara i sadašnjih i bivših, ključnih Plenkovićevih suradnika što izravno, što neizravno uključeno u ovu mučnu priču koja se opet aktivirala pred izbore. To bi moglo izrasti u megaaferu, a Plenković od toga strahuje”, kaže naš sugovornik te podsjeća kako je Rimac njegovala dobre odnose i sa Lovrom Kuščevićem, ali i sa ministricom Marijom Vučković s kojom je bila prijateljica, osim toga afera Vjetroelektrane odvijala se i preko ministarstva zaštite okoliša na čijem je čelu tada bio Tomislav Ćorić.

Kritično stanje u HDZ-u

”Sve su to ključni Plenkovićevi kadrovi, pitanje je što još i sama Rimac ima za otkriti, a sasvim je razumljivo da se javnost pita je li moguće da nitko ništa nije znao i da nitko nije reagirao. Iz onoga što se po medijima može vidjeti svi mi ispadamo budale, ako je Žalac doista pritiskala ministre onda su oni itekako mogli naslutiti da se nešto događa, kako je moguće da nitko o tome nije obavijestio Plenkovića, to zvuči nerealno, a ako je i točno onda se Plenković mora zapitati s kim surađuje”, naglašava naš sugovornik koji kaže da je stanje posebno kritično u HDZ-u. ”Tu doista vrije, vode se burne rasprave, prebacuje se odgovornost, a Plenković na sve motri s distance, međutim, ranije je svima jasno dao do znanja da ih se spreman odreći ukoliko se doista otkrije da su bili povezani sa sumnjivim radnjama koje se vežu uz Josipu Rimac. Zato u stranci i sada svi strepe, nitko tko je s njom kontaktirao ne spava mirno”, zaključuje naš sugovornik.