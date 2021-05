HDZ-ovci NE SPAVAJU MIRNO! Jedno pitanje ruši Plenkovića i Marića: Najčudniji detalj afere Vjetroelektrane

Autor: Iva Međugorac

Premda su medijski napisi o aferi Vjetroelektrane počeli stagnirati, otkako se javnim prostorom zakotrljala ova tema HDZ-ovci ne spavaju mirno.

Svi oni koji su imali prilike kontaktirati s bivšom ministricom Gabrijelom Žalac, ali i državnom tajnicom Josipom Rimac zadnjih dana analiziraju tijek događanja te se pitaju kako će se rasplesti ova neugodna situacija koja je vladajuću stranku zapljusnula usred kampanje za skorašnje lokalne izbore.

Oni koji podbronije prate slučaj smatraju kako je zadnjih dana od strane predstavnika Vlade u javni prostor iznesen niz neobičnih, nelogičnih pa i sumnjivih teza, a pritom mnogi spominjuu ministra financija Zdravka Marića koji se koncem siječnja 2019. godine dopisivao s Rimac baš na temu vjetroelektrana. Rimac tijekom tog dopisivanja Marića obavještava o tome da je u skladu s dogovorom razgovarala s vlasnikom spornih vjetroelektrana Milenkom Bašićem pa od ministra financija zahtjeva da ga primi na sastanak. Na taj njen apel Marić pristaje, no inzistira na tome da se s Bašićem sastane nasamo. Prema porukama koje su prije par dana procurile u domaće medije taj sastanak doista se i održao te je prošao dobro, to se može vidjeti iz komunikacije koja se odvijala između Rimac i Žalac na temu kredita od države koji je nailazio na prepreke kod državne banke HBOR čiji je šef NO upravo Marić.

Proširena Uskokova istraga

Desetak dana nakon što se hercegovački poduzetnik susreo s Marićem njegove firme od HBOR-a dobivaju ponudu od 80 milijuna eura.

Treba napomenuti još jednom kako je ministar financija tada bio predsjednik NO HBOR-a. Na tome se molbe kolegice Rimac nisu zaustavile, Marića je kontaktirala i za kredit Hrvatske poštanske banke od koje je Bašić dobio 15 milijuna eura, a kako se moglo saznati iz medija na molbe ove bivše državne tajnice ministar financija sastajao se s predsjednikom Uprave HPB-a.

Prije par dana proširena Uskokova istraga u sklopu koje je osumnjičenom postala i Žalac problematiziraju kredite HBOR-a, ali i HPB-a, međutim premijer Plenković i posljednjih dana naglašavao je kako je uvjeren da su krediti odobreni po pravilima. Unatoč tome poruke Josipe Rimac naslućuju kako se za Bašićeve vjetroelektrane intenzivno lobiralo na najvišim državnim raznima, najčešće je lobistički posao obavljala Žalac, koja je kontaktirala s ostalim ministrima uključujući i Marića.

Pored toga Žalac je stupala u kontakte s predsjednicama uprava obiju banaka, a ako u cijelom procesu nije bilo ništa sporno nejasno je radi čega se Marić s Bašićem sastajao samostalno, a osim toga nije jasno zbog čega su onda uoće i bili potrebni ti lobistički pothvati s kojima su dvije HDZ-ovke prema porukama bile i više nego zadovoljne osobito nakon sastanka s Marićem koji se odvio nedugo nakon što je HBOR odbio Bašiću dati kredit za vjetroelektrane. Nakon sastanka s Marićem vjetroelektrane ipak dobivaju novu ponudu za kredit.

U porukama se spominje i šefica HBOR-a koju je Rimac prema SMS-ovima s Bašićem trebala nekako ucjeniti, no poslije sastanka s Marićem od tog se plana ipak odustaje, a HBOR mijenja mišljenje i pristaje financirati Bašićeve vjetroelektrane. Zanimljivo je spomenuti i to kako je HBOR Bašiću prvotno u ljeto 2018. godine dao ponudu za kredit od 50 milijuna eura, ali on na to ne pristaje pa Rimac po njegovom zagovoru nagovara Marića da se ponuda poveća, a sastaje se i sa Tamarom Perko iz HBOR-a te se nedugo potom vjetroelektrana nudi 65 milijuna, a zatim se dolazi i do famoznih 80 milijuna eura.









Ono što čak i HDZ-ovce najviše intrigira jest to što je Bašić cijelo vrijeme dvije HDZ-ovke nagrađivao i podmićivao kako bi im se zahvalio za angažman oko njegovih kredita. Ako njih dvije nisu ništa napravile i ako je kredit dobiven po propisima nije jasno radi čega je Bašić nagrađivao Žalac i Rimac kada je kredit mogao sam riješiti. Pitanje je to zbog kojeg HDZ-om vlada nervoza, ali i pitanje na koje nitko do sada nije ponudio odgovor, ali se zato očito vrlo uspješno afera gurnula pod tepih.