HDZ-ovci NASRNULI NA PLENKOVIĆA! Debakl i sramota! Škoro nas je nadjačao: Ovo nam nije trebalo

Autor: Iva Međugorac

Ovo je debakl i sramota, ali ništa drugo nismo mogli ni očekivati, tim riječima u HDZ-u komentiraju rezultate zagrebačkih lokalnih izbora na kojima je ozbiljno podbacio njihov kandidat Davor Filipović.

Škoro pomrsio račune

”Plenković lokalnim izborima u Zagrebu od starta nije pristupio kako je trebao nakon što smo osvojili parlamentarne izbore, Bandićeva smrt u potpunosti nam je pomrsila račune, a sada nam je račune do kraja pomrsio Miroslav Škoro koji se javnosti obraća kao pobjednik kompletnnih izbora mi smo definitivno ostali u njegovoj sjeni”, razočarano pričaju HDZ-ovci te kažu kako u pobjedu po županijama nitko nije niti sumnjao, no katastrofom ocijenjuju i rezultat u Splitu u kojem se njihov Vice Mihanović nije proslavio.

Plenković brani Pupovca

”Osijek i Anušić su pokazatelj onoga što HDZ lokalno treba biti, umjereno su konzervativni, vladaju terenom, znaju svoj posao, znaju kome se obraćaju, a za to vrijeme Plenković skače u obranu Pupovca, to je nešto što nam nije trebalo. Nagomilale su se naše afere, i nama ozbiljan pad tek predstoji, a Plenković se na to mora pripremiti”, oštri su u vladajućoj stranci u kojoj su prilično razočarani rezultatima u dva velika grada-Zagrebu i Osijeku. ”Filipović nikada nije ni trebao biti kandidat, on tome nije dorastao, Plenković ga je politički žrtvovao, ali ovakvu žrtvu HDZ nije trebao pretrpjeti jer smo nakon parlamentarnih izbora u Zagrebu odlično stajali, davno smo o tome trebali voditi računa, ovo je golema pljuska”, zaključuju u vladajućoj stranci u kojoj su posebno ogorčeni uspjehom Tomislava Tomaševića koji je i jednoj, i drugoj velikoj stranci očitao svojevrsnu političku bukvicu.