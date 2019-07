HDZ-OVCI NA NOGAMA! PLENKOVIĆ SE TEK SAD ‘UBIO’! Kreću protesti zbog Tolušićeva odlaska

Tek sad počinju problemi, prepričava za naš portal atmosferu koja je HDZ-ovom zavladala unazad nekoliko sati, nakon što je premijer Andrej Plenković odlučio smijeniti ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Naime, kako saznajemo, nezadovoljstvo njegovim odlaskom izrazio je dio ministara, ali osim toga, vrlo je glasno i javno na užem sastanku HDZ-ovaca zbog toga protestirao Josip Đakić.

Kako kažu dobro upućeni, Plenković ne drži lokalne ogranke stranke pod kontrolom, a virovitički ogranak iz kojega je Tolušić i uplivao na nacionalnu političku scenu iznimno je jak. Oni su između ostaloga jedini koji su primjerice na posljednjim europskim izborima, ostvarili solidan broj glasova. Iz Slavonije bi, navodi nadalje naš sugovornik mogla i startati prava odmazda premijera Plenkovića i šefa stranke, jer ispratio je i Gabrijelu Žalac, za koju se svojedobno zalagao Tomislav Čuljak, a iza kojeg stoji također butnovni vinkovački ogranak stranke.

No, za razliku od Žalac, za Tolušića pak tvrde da je ozbiljan i opasan igrač, koji ima ogromne ambicije pa stoga nije nemoguće da razdoblje koje je pred njime iskoristi za to da se kandidira za Plenkovićevog protukandidata na unutarstranačkim izborima, koji bi se trebali odviti na proljeće. U vladajućoj stranci vjeruju, kako Plenković rekonstrukcijom Vlade, neće promijeniti svoj poljuljani položaj, te da će se ta rekonstrukcija, sada kada je za istu dobrim djelom prekasno negativno odraziti na stranku, a osim toga provedna je dosta traljavo, pa bi i to moglo izazvati dodatne pobune u stranačkim redovima.