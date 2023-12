HDZ-ovci likuju zbog Plenkovića: Potisnuo Tomaševića i interesne skupine, pridobio crkvu i navijače

Autor: Iva Međugorac

Ono što je planirao to je i realizirao, tim riječima u HDZ-u se komentira dogovor kojega je premijer Andrej Plenković postigao sa Crkvom po pitanju gradnje novog Dinamova stadiona. Plenkovićeva je ideja bila da se ovih dana u medijima raspravlja upravo o gradnji stadiona, no taj plan poremetila je iznenadna ostavka koju je morao uručiti ministru gospodarstva Davoru Filipoviću.

Iako FIlipović tvrdi da ništa nije znao o porukama koje je njegov savjetnik Jurica Lovrinčević razmjenjivao s protagonistima afere Mreža Plenković njegov čin poistovjećuje s izdajom možda ponajviše stoga što se Lovrinčević dopisivao i sa Mostovim Nikolom Grmojom, no unatoč tome HDZ-ovci tvrde kako će on i ovaj slučaj nastojati okrenuti u svoju korist jer se u konačnici uspio riješiti ministra koji se ionako nerijetko zbog svojih gafova nalazio u središtu pažnje javnosti.

”Plenkoviću je bilo u interesu da u priči oko gradnje stadiona zaobiđe zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i da sam preuzme zasluge za početak gradnje stadiona što je uspio u pregovorima sa Crkvom, u kojima je osim njega sudjelovao i ministar Branko Bačić, naravno da Vladi savršeno ide u prilog i to što se najava gradnje događa uoči izborne godine. To sigurno nije slučajno”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a te dodaje da je Plenković doista ozbiljno zagrizao ne samo za gradnju stadiona već i za gradnju kampa reprezentacije kao i za gradnju novih stadiona u Rijeci i Splitu te Zagrebu.

Plenković zapriječio put interesnim skupinama

No, uz napomenu kako je Plenković svojim osobnim uključivanjem u ovu priču zapriječio put interesnim skupinama koje su se htjele involvirati u gradnju stadiona te se po tom pitanju financijski okoristiti. Kada je riječ o najavama gradnje stadiona treba napomenuti kako ovo nije prvi put da se u hrvatskoj političkoj areni najavljuje gradnja novog stadiona u Zagrebu, ta je priča stara više od dva desetljeća, no ovoga puta ona se čini poprilično ozbiljnom radi toga što se stadion ne bi gradio iz džepova poreznih obveznika već bi u gradnji sudjelovao francuski investitor Bouygues.

Radi se o tvrtki koja je još 1998-e godine izgradila Stade de France, a koja je u Hrvatskoj poznata po gradnji novog zagrebačkog aerodroma kao i po gradnji duge cijevi tunela Učka. Francuzi bi na Maksimiru osim stadiona trebali graditi i manji atletski stadion kao i trgovački centar, a u taj projekt spremni su uložiti 120 milijuna eura dok bi za uzvrat trebali dobiti koncesiju na 40-ak godina. Vrlo je izgledno da bi uskoro trebali krenuti natječaji kako bi se krenulo u proces gradnje stadiona, a upućeni tvrde da su Francuzi za njih već spremni, no očekuje se da će se na natječaj prijaviti i drugi zainteresirani investitori.

U svakom slučaju novi stadion kojega u Plenkovićevom timu nazivaju još jednom premijerovom pobjedom trebao bi primati oko 35 tisuća navijača, zadovoljavao bi sve današnje i najmodernije standarde, imao bi i razne popratne sadržaje, ali ono što ostaje pod upitnikom jest kada bi on doista trebao biti gotov pa mnogi unutar stranke drže da će završetak gradnje stadiona biti jedna od osnovnih stavki u Plenkovićevoj kampanji za treći mandat.

Gradnja stadiona kao ključni predizborni projekt

”Kao što je u ovom mandatu završio Pelješki most, tako će Plenković za idući mandat najavljivati završetak gradnje stadiona na Maksimiru”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a koji kaže da je ovim postignutim dogovorima Plenković potvrdio dobre odnose sa Zagrebačkom nadbiskupijom odnosno crkvom što je za njega također posebno važno zbog nadolazećih izbora.









”Plenković je ovime uspio presjeći dugogodišnji spor oko povrata imovine Crkvi, iako kritičari tvrde da je on ovime pomogao Tomaševiću i omogućio mu da se uoči lokalnih izbora i on ima čime hvaliti, to što na deset zagrebačkih lokacija niču nove crkve, Tomaševiću ni na koji način ne može koristiti, dapače njem u može stvoriti probleme to što crkva niče i na Trnjanskoj na Savici jer se on tome silno protivio dok nije postao gradonačelnik”, kaže naš sugovornik koji smatra da je Plenković ovime pokazao da je poprilično pragmatičan političar koji je s Crkvom uspio postići dogovor da odustane od sporova za povrat zemljišta u Maksimiru, dok će zauzvrat dobiti zemljišta na deset lokacija u Zagrebu za izgradnju crkvi i drugih vjerskih objekata.

”Ne vidim zašto bi to koristilo Tomaševiću, jer je on prema ovom sporazumu pristao da Grad Zagreb prenese svoje vlasništvo nad zemljištem na Savici Zagrebačkoj nadbiskupiji, a osim toga Grad je dužan za deset lokacija osigurati preduvjete za izgradnju i rekonstrukciju deset crkvi u Zagrebu, a time Tomašević može izazvati samo jaz i među onima koji su ga podržavali na posljednjim lokalnim izborima”, smatra naš sugovornik iz vladajuće stranke koji također napominje da će ovim manevrom Plenković u Zagrebu vjerojatno osvojiti simpatije djela vjernika pa i desnog biračkog tijela, a zatim i navijača koji su sve do unazad nekoliko dana negodovali zbog svojih kolega koji su više od tri mjeseca proveli po zatvorima u Grčkoj.

Pošto dio njih ovih dana izlazi na slobodu za očekivati je da će to nezadovoljstvo do izbora pasti u drugi plan, a u prvi plan progurati će se pak dugo najavljivana gradnja stadiona na Maksimiru koju će Plenković kako za sada stvari stoje uspjeti progurati u središte kampanje za nadolazeće parlamentarne izbore.