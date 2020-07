HDZ-OVCI JESTE LI SPREMNI? Plenković starta: Kreće velika rekonstrukcija stranke

HDZ-ov uspjeh na parlamentarnim izborima iznenadio je hrvatsku javnost, ali i samo članstvo te stranke, pa u konačnici i njihova šefa Andreja Plenkovića, koji ima više razloga za zadovoljstvo.

Kako tvrdi niz naših sugovornika bliskih premijeru, posebno je oduševljen time što vladu može sastaviti po svojoj volji i bez pritisaka.

”Sada će Plenković napokon imati prilike pokazati što zna i umije, ministre sam može birati i pozicionirati bez pritisaka. Bez utjecaja određenih frakcija pod čijim je utjecajem i pritiscima bio tijekom prošloga mandata”, ističu HDZ-ovci s kojima smo razgovarali.

Napominju i da je premijer zadovoljan time što u njegovoj vladi neće morati sudjelovati nitko iz Domovinskog pokreta. ”Za Plenkovića je to posebno važno zbog Europe, on mora zbog toga biti oprezan, dio ljudi iz toga Škorinog pokreta naprosto odudara od Plenkovićeve politike i načela, on to nikada nije niti krio. Jasno je to rekao, a građani su u konačnici rekli svoje i odlučili da ih vodi baš on, takav kakav jest”, hvale se HDZ-ovci, koji su se uz to referirali i na svoje unutarstranačke frakcije, koje je Plenković sada nakon izbora konačno doveo u red. ”Ovom nedjeljnom pobjedom posve je srušen mit o Milijanu Brkiću bez kojega se navodno nisu mogli dobiti izbori jer je vladao našim terenom. To je Plenkoviću dalo vjetar u leđa, posve je marginalizirao tu našu takozvanu unutarstranačku desnicu. Uspio je u naumu da se riješi i Kovača, i Culeja i te ekipe s ruba, a ne može se reći da im nije dao priliku. Plenković se sada nalazi u nevjerojatno konfornoj poziciji”, analiziraju naši sugovornici koji ne kriju zadovoljstvo time što je i Restart koalicija u potpunosti potučena.

”Plenković opet neće imati oporbu, SDP će se baviti samima sobom pa ga neće moći ugrožavati, Škorin pokret će se osuti, ostaje samo Most i Možemo, ali toga se mi ne bojimo”, precizni su naši sugovornici koji smatraju da Plenkovićevo pravo vrijeme tek dolazi. ”Nakon ove fenomenalne pobjede Plenković na dulji period obiva slobodne ruke u HDZ-u u kojem će konačno moći poivesti svoju politiku. To znači da će stranku osvježiti, regenerirati, pomladiti, iz nje će posve istrijebiti Karamarkove i Brkićeve kadrove, pozicionirati HDZ u političkom centru, kao čvrstu, stabilnu i demokršćansku stranku. Penava je sam od sebe otišao, a takvih samo tiših po lokalnim ograncima ima još. Mi ne možemo čekati treba krenuti sa čistkama već sada kako bi se isti ovakav maestralan rezultat postigao i na lokalnim izborima”, uvjereni su naši sugovornici.