HDZ-ovci izvan sebe, Plenkoviću prijeti potop: ‘Ako je ovo istina, ništa nam ne može pomoći’

Autor: Iva Međugorac

Iako se nalazimo u blagdanskom periodu, to što je pred Hrvatskom super izborna godina za vladajuće je goruća tema, jer za razliku od europskih izbora za koje je dobro poznato kada će se održati rijetko tko u HDZ-u zna kada bi se točno trebali održati parlamentarni izbori oko kojih i u ovo božićno vrijeme traju ozbiljne polemike.

Upućeni tvrde kako premijer Andrej Plenković po pitanju parlamentarnih izbora još uvijek nije donio konačnu odluku, no mnogi unutar stranke postali su skeptični prema teoriji o tome da bi se parlamentarni izbori trebali održati prije onih lipanjskih europskih.

Do unazad nekoliko dana nagađalo se kako će se Sabor raspustiti već sredinom siječnja kako bi se vladajući mogli pripremiti za izbore do sredine travnja, ili već početkom proljeća, no kako u HDZ-u još uvijek nema govora o formiranju bilo kakvog predizbornog stožera tako je dio naših sugovornika iz vladajućih redova postao skeptičan prema toj teoriji koja se širila i do medija.

Strahuje do izlaska pred građane

Medijske napise o izborima uoči Uskrsa pojedinci u HDZ-u sada nazivaju spinovima, ali isto tako postoje i oni koji smatraju da Plenković strahuje od izlaska pred građane jer su ankete jedno, a izlazak na birališta nešto sasvim drugo. Osim što se ankete provode na principu da je cijela država jedna izborna jedinica što samo po sebi ne oslikava realno stanje na terenu i među građanima zbog čega nitko u vladajućim redovima nije ravnodušan, Plenkoviću u prilog ne idu ni HDZ-ove interne ankete koje stranci nisu naklonjene.

Iako Plenković postojanje takvih internih analiza negira po stranačkim kuloarima posljednjih se tjedana spominje interno istraživanje prema kojem ova stranka može računati na svega 25 posto glasova. Oni koji su skloni vjerovati u to istraživanje u najmanju su ruku zabrinuti te tvrde kako je to poziv na uzbunu.









”Ako se uspostavi da je ovaj rezultat točan to bi moglo označiti potop za HDZ. Pa to je jedan posto više od rezultata kojega je HDZ osvojio onda kada nas je vodila bivša premijerka Jadranka Kosor”, kaže naš sugovornik iz vladajuće stranke koji ujedno dodaje da je za Plenkovića već i sama usporedba s vladavinom bivše premijerke Kosor svojevrsni debakl s tim da treba imati na umu da je ona strankom i državom upravljala u iznimno kriznim vremenima, odnosno onda kada je HDZ potresao odlazak i privođenje bivšeg premijera Sanadera.

Ni velika koalicija im ne bi pomogla

”Ako HDZ doista ima 25 posto potpore mi onda možemo računati na 49 do 50 mandata, što znači da se vlasti ne možemo nadati, jer će HDZ-u u tom slučaju za formiranje većine biti potrebno 29 mandata, odnosno ruku, a to je nemoguća misija. Vrlo je upitno sa kime bi uopće to mogli postići sve i da se odlučimo za najnerealniju opciju odnosno veliku koaliciju sa SDP-om. Osim toga, pitanje je može li i sadašnji SDP doći do 29 ruku u Saboru” navodi naš sugovornik nadalje.

Lako je moguće da Plenković baš zbog toga što nije siguran u rezultate anketa koje njegovoj stranci daju osjetnu prednost u odnosu na ostatak oporbe ni ne otvara temu održavanja parlamentarnih izbora.









”Njemu je po tom pitanju vrlo teško donijeti odluku. Plenković prolazi kroz vrlo turbulentno razdoblje, iako on to javno nikada neće pokazati”, vjeruje naš sugovornik uz napomenu da to nije nimalo iznenađujuće. Iduća super izborna godina u kojoj se održavaju i europski izbori odlučujuća je za nastavak Plenkovićeve političke karijere, i baš zato mu nije lako donijeti odluku o tome kada raspisati parlamentarne izbore. Opcija da se izbori raspišu odmah nakon Uskrsa sa spomenutom anketom dovedena je u pitanje pa se sve ozbiljnije razmatra da se parlamentarni izbori ipak održe nakon lipanjskih europskih, no dio HDZ-ovaca drži da je i ta opcija veoma riskantna jer kada su europski izbori u pitanju SDP ipak ne treba otpisivati.

Ne vjeruju u postojanje crnog labuda

Na prošle europske izbore Plenković je krenuo poprilično nadobudno, a kada se uspostavilo da HDZ i SDP osvajaju isti broj mandata u HDZ-ovim redovima uslijedila je panika i famozna potraga za crnim labudovima pri čemu se aludiralo na to da su se HDZ-ovi glasovi rasprsnuli među dvjema desnim opcijama koje su sudjelovale na tim izborima.

Međutim, pojedinci unutar HDZ-a i danas ne vjeruju u postojanje crnog labuda već smatraju da SDP za europske izbore ima podjednako snažnu listu te takav scenarij očekuju i za nadolazeće izbore u lipnju na koje SDP-ovci očekivano idu sa svojim najjačim adutima odnosno aktualnim europarlamentarcima Biljanom Borzan, Fredom Matićem i Toninom Piculom, koji će jamačno u personaliziranoj kampanji osvojiti nove mandate u Europskom parlamentu.

Ukoliko pak HDZ ponovno na tim izborima izjednači s predstavnicima Partije tada će se to u vladajućim redovima pa i u djelu javnosti percipirati kao svojevrsni Plenkovićev poraz, što će se onda po nekim teorijama negativno odraziti i na kampanju za parlamentarne izbore u koju bi Plenković trebao ući odmah nakon izbora u lipnju ako su doista istinite teze o tome da će se izbori ipak održati u rujnu. Sve ove dvojbe koje se šire HDZ-om jasno ukazuju na to da Plenković nije i ne može biti spokojan jer mu pored kampanje i internih anketa za vratom pušu i potencijalne nove afere njegovih bliskih suradnika i članova vladajuće stranke, što bi dodatno moglo ugroziti njegovu političku budućnost.