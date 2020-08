HDZ-OVCI IMPRESIONIRANI PLENKOVIĆEM: Za njega postoji samo jedna opasnost

Osvojio je unutarstranačke izbore, a zatim uz nikada žešću konkurenciju odnio pobjedu na parlamentarnim izborima, nakon kojih je sastavio vlastitu Vladu, okupljajući tim po vlastitim preferencama i sklonostima.

Sve su to argumenti koje HDZ-ovci posljednjih dana nabrajaju kada progovaraju o svojem šefu Andreju Plenkoviću koji je u cijelosti ovladao državom te kao premijer dominira političkom scenom.

Upitate li HDZ-ovce, gotovo u glas ponavljaju kako njihov predsjednik u ovom trenutku na političkom nebu nema konkurencije. Za Plenkovića ne postoji alternativa, smatraju njegovi suradnici. I on sam sve je uvjereniji u to kako mu nitko u političkoj areni nije ni do koljena.

”U SDP-u nema konkurencije, svi ovi koji se spominju kao potencijalni kandidati za šefa stranke Plenkoviću idu na ruku, ekipa iz Možemo mu također nema s kime komparirati, oni se po svemu sudeći natječu samo protiv Bandića, a i Škoro se potpuno ispuhao. Njegova retorika građane očigledno ne zanima, izuzetno smo zadovoljni time što Plenković stasa u najpopularnijeg političara u zemlji. Cilj nam je taj trend održavati do lokalnih izbora gdje se nadamo odličnim rezultatima”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a referirajući se na razultate posljednjeg Crodemoskopa prema kojem HDZ doista jest najstabilnija stranka u državi.

”Mi time nismo iznenađeni ključ naše stabilnosti je Plenković, on je uistinu pravi političar centra i pokazatelj da ne treba ići u ekstreme. HDZ je uvijek najbolje prolazio kada se držao politike centra, to je Plenković dobro detektirao, njegova politika ponajviše se može komparirati sa onom Sanaderovom”, priča ovaj HDZ-ovac te dodaje da tu ipak postoji jedna zamka.

”U HDZ-u su svi od Sanadera radili svojevrsni kult ličnosti, isto se sada čini s Plenkovićem, to bi se moglo rasprsnuti. Stranka se ne može graditi samo na jednom čovjeku, a to se sada čini i to bi ujedno mogla biti najveća HDZ-ova greška”, zaključuje naš sugovornik.