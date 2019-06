HDZ-OVCI EKSPLODIRALI! U STRANCI VRIJE! Sad je dosta! ‘Plenković nas je izdao, ovo mu nećemo oprostiti’!

Autor: Iva Međugorec

Dok se hrvatska javnost bavi predsjedničkim izborima, i kandidatima za iste, u vladajućim redovima najblaže rečeno ključa, HDZ je na korak do pucanja, a posljednji potez kojega je povukao Andrej Plenković u najmanju je ruku izbezumio i stranačke konzervativce, ali i one koji imaju nešto liberalnije stavove. ”Sve nas je šokirao, pa on kao da radi sam protiv sebe, i protiv stranke”, prepričava tako atmosferu u HDZ-u naš dobro upućeni sugovornik, referirajući se na premijerovu odluku da na obilježavanje obljetnice bitke na Sutjesci pošalje svojeg izaslanika, državnog tajnika iz Ministarstva obrane Tomislava Ivića. ”Naravno da smo svi iznenađeni, i nekim ministrima nije svejedno što tako postupa, pa do sada niti jedan hrvatski premijer nije na Tjentištu imao izaslanika. Nikome više nije jasno što Plenković izvodi”, kae nadalje naš sugovornik. No, stara je HDZ-ova mantra da ono što misle drže u sebi, a ono što moraju govore na glas pa je tako premijerov potez podržao Branko Bačić koji smatra da je to posve normalna stvar.

”Kao što odlazak u Bleiburg ne predstavlja veličanje NDH, nego se odaje pijetet brojnim hrvatskim domoljubima koji su bez suda i presude smaknuti u Bleiburgu i na križnim putovima diljem bivše države, tako ni odlazak izaslanika premijera na Sutjesku apsolutno nije veličanje boljševičke i komunističke Jugoslavije. Na Sutjesci je poginulo više od 3000 Hrvata, mojih Dalmatinaca i svih drugih koji su krenuli u borbu protiv fašizma i za slobodu svoje domovine”, komentirao je predsjednik HDZ-ova Kluba zastupnika te dodao da se ne radi o ideološkom, već o civilizacijskom pitanju. Bačić, kako je sam objasnio za Večernji list ne strahuje od kritika s desnice, jer Plenkovićeva politika, po njemu je na tragu one Tuđmanove. No, dok samouvjereni Bačić baca floskule i dodvorava se Plenkoviću, u HDZ-u vlada u najmanju ruku opsadno stanje. ”Pustite vi Bačićeve priče, nitko u HDZ-u ne može vjerovati da je Plenković to učinio, zgroženi smo, pa taj čovjek nije odao počast Hrvatima koji su se borili na Sutjesci, jeste li vi vidjeli da na njegovom vijencu piše herojima Sutjeske. To je veličanje Tita, većina članova je izvan sebe. Ovo je potez kakvoga HDZ ne pamti, ma ne samo HDZ nego i cijela Hrvatska, ovo se u posljednjih 30 godina hrvatske demokracije nije dogodilo, i to Plenkoviću nećemo moći oprostiti”, zaključak je našeg sugovornika.