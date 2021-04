HDZ-ovci DIŽU RUKE OD FILIPOVIĆA! Diskretno se priklanjaju ženi koja bi mogla biti iznenađenje izbora

Autor: Iva Međugorac

Tko će se sa šefom platforme Možemo Tomislavom Tomaševićem naći u drugom krugu zagrebačkih lokalnih izbora- jedno je to od najaktualnijih pitanja na zagrebačkoj političkoj sceni.

Malo je onih koji ne vjeruju da će Senf ući u drugi krug, a njegovu popularnost pa i prolazak u drugi krug potvrđuje i niz posljednjih anketa. U SDP-u su uvjereni kako u drugi krug ulazi njihov kandidat Joško Klisović koji i u anketama ponajbolje stoji.

No, u samom SDP-u svjesni su kako bi po njihova kandidata ulazak u drugi krug s kandidatom ljevice mogao predstavljati veliku opasnost, a s druge strane dio članstva vjeruje kako je to njihova prednost. Dok u kritičnom dijelu stranke smatraju kako neće biti dobro da u glavnom gradu ratuju s kandidatom sličnog svjetonazora, u drugom djelu stranke drže kako je Klisovićeva prednost njegovo političko iskustvo i zrelost, ali i to što on za razliku od mladog aktivista Senfa može privući dio glasača centra, koji bi u konačnici mogli odlučivati o pobjedniku izbora.

Okreće li se HDZ Jeleni Pavičić Vukičević?

U vladajućem HDZ-u uvjereni su kako njihov kandidat Davor Filipović neće niti doći do drugog kruga, pa su slijedom toga i sami malo zakočili s njegovom kampanjom te se nadaju kako bi u drugi krug mogla suradnica pokojnog gradonačelnika Milana Bandića i aktualna vršiteljica dužnosti Jelena Pavičić Vukičević za koju u diskreciji lobiraju. Suradnici potencijalne gradonačelnice potvrđuju kako je njihov primarni cilj ući u drugi krug, a ako se to dogodi uvjereni su u pobjedu svoje kandidatkinje, za koju bi trebali glasovati i HDZ-ovi, i Škorini glasači, oni konzervativnih načela, kao i dio glasača centra pa i SDP-ovaca koji se ne mire s time da ih Možemo gura s trona najveće lijeve stranke u državi.

Premda se u nekim medijima pojavila teza o tome da bi Tomaševića u drugom krugu mogla potući Škare Ožbolt, u Bandićevim redovima tu tezu ne odbacuju, no kažu kako njihova kandidatkinja ima znatno više potencijala, baš zato što nije poznata u javnosti kao što je to slučaj s ovom bivšom ministricom. Kako kažu ‘njihova Jelena’ tek treba pokazati i dokazati što zna i umije, građani će se u posljednjim tjednima kampanje prepoznati njen potencijal, ona nije ideološki deklarirana, a to smatraju njenom velikom prednošću te napominju kako Bandićevo biračko tijelo ne treba zanemariti niti otpisati, a osim toga naglašavaju kako ankete Vesni Škare Ožbolt ni ne predviđaju ulazak u drugi krug.