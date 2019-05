HDZ-ovci daleko od očiju javnosti: Rasipnici, nasilnici, silovatelji, alkoholičari

Ni prvi ni zadnji. Tako bi se nekako mogla opisati priča jednoga od šefova Narodnih novina Mate Regvara, koju je objavio Nacional. Naime, samozatajni šef Regvar i dvojica njegovih suradnika na jednom su druženju uspjela strusiti 40-ak viljamovki, ali i priličnu količinu drugih pića. Regvar je, dakako, da priča bude u hrvatskim okvirima, jedan od članova uprave državne tvrtke koja godinama gomila astronomske gubitke. Uz to, fotografiran je kako s čašicom rakije sjedi za šankom, a prema računima koje posjedujemo, zadnji dan prošlogodišnjeg kolovoza ugledna su gospoda iskoristila za druženje koje ih je stajalo oko 1300 kuna. Trošak je, jasno, podmiren novcem hrvatske sirotinje, odnosno kreditnom karticom koju pune porezni obveznici RH. Tu, međutim, ovoj suludoj priči nije kraj jer je nakon druženja Regvar sjeo u službeni auto, ali presrela ga je policija te mu oduzela vozačku zbog poprilične količine alkohola. Osim toga, ranije je, prema pisanju Nacionala, nakon poslovne večere u Bregani, izazvao prometnu nesreću službenim automobilom. Regvar na sve ove navode zasad nije ponudio komentar. Zašto i bi, kada je iz brojnih drugih primjera jasno da se, osim javne osude, u ovakve priče rijetko kada uključuju oni koji bi takva postupanja trebali osuditi.

Jedan od onih koji su ipak platili glavom je HDZ-ov bivši direktor HOPS-a Ivica Modrić koji je nedavno pretukao mladića nanijevši mu teže ozljede glave. Prema informacijama koje su tada pojavile u medijima, do obračuna je došlo zato što je mladić udario rukom po haubi Modrićeva auta, nakon čega je uslijedila svađa koja je, prema svjedočenjima, rezultirala tučnjavom, a popraćena je i Modrićevim povikom “Znaš li ti tko sam ja?”, pri čemu je navodno spominjao HDZ i svoju direktorsku poziciju.

Audi A6 S line službeno je vozilo direktora posrnule kutinske Petrokemije Đure Popijača. Ova pila, vrijedna oko pola milijuna kuna, svojedobno se našla u središtu pažnje javnosti zato što je bila parkirana na mjestu za invalide. Petrokemija, čiji se direktor vozi u ovom luksuznom vozilu, prvih je šest mjeseci ove godine privela kraju s gubitkom od 176 milijuna kuna.

Još jedna zanimljiva priča svojedobno se pričala o HDZ-ovu Željku Krapljanu, koji je rukovodio tvrtkom Via Tel, kćeri Hrvatskih cesta. Krapljan je svojevrsni kralj otpremnina, što nije čudno s obzirom na to da je tijekom karijere uzeo više od 600 tisuća kuna otpremnina i naknada, a interna kontrola u Hrvatskim autocestama, u kojima je počeo, našla mu je niz nepravilnosti, od uzimanja naknade za odvojeni život do korištenja službenog auta i pasivnih dežurstava. DORH ga je teretio za nezakonito zapošljavanje u istoj tvrtki, ali nije osuđen. Naknadu za odvojeni život od 1500 kn mjesečno dobivao je premda je utvrđeno da je službenim autom išao kući u Sisak, bio je kod kuće, a deset mjeseci 2008. godine Krapljan je dobivao naknadu za pasivno dežurstvo i na godišnjem. Nije se pojavljivao na poslu, a kontrola pojma nije imala koliko je uopće radio.

Pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u Gradu Zadru, također HDZ-ovac Mario Pešut, u središtu pažnje javnosti našao se nakon izjava njegova nećaka da je pod utjecajem alkohola napao njega i njegovu majku.

“Bilo me strah da će nauditi mojoj majci. Nakon što sam mu rekao da je ostavi na miru, dok sam odlazio, stric, koji je bio u vidno alkoholiziranom stanju, nekoliko me puta udario šakom u glavu i počeo gušiti. Kad sam se oslobodio, pozvao sam policiju. Nisam se osjećao dobro, pa sam potražio liječničku pomoć na Hitnom prijemu istu večer. Želimo da se sazna istina o ovom čovjeku. On je obiteljski nasilnik”, svjedočio je nećak za lokalni Antenazadar, a u obranu kolegi stao je tadašnji zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta.

“S obzirom na to da dobro poznajem pročelnika Marija Pešuta i prilike u kojima živi, odgovorno tvrdim da pročelnik Mario Pešut ne samo da nije nikakav obiteljski nasilnik, već upravo suprotno. On sam žrtva je višegodišnjeg obiteljskog nasilja u toj obiteljskoj kući, samo što je godinama šutio, trpio i nije to htio prijavljivati. Štoviše, osobno sam imao priliku svjedočiti jednoj takvoj agresiji na njega u njegovu domu, a ovaj navodni incident upravo je bila još jedna u nizu obiteljskih agresija na njega”, tvrdio je Kalmeta. Nedugo potom Pešut je osuđen na zadarskom Općinskom sudu.

Nedavno se u HDZ vratio i lički poduzetnik Joso Mraović, osuđeni silovatelj.