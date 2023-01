HDZ-OVCI BRUJE O BAČIĆU! Ima samo pet mjeseci: Na vidjelo isplivala najveća Plenkovićeva slabost

Autor: Dnevno.hr

Branko Bačić novi je ministar graditeljstva i državne imovine, što je vijest koja je zatekla i mnoge članove njegove stranke pa i same Vlade, no nakon što su se strasti stišale u dijelu stranke govore da je takav potez premijera Andreja Plenkovića dvosjekli mač za ovog stranačkog doajena.

”Proces obnove mora se pokrenuti odmah, a on još nije ni u povojima. Bačić ima vremena do lipnja da potroši europski novac namijenjen za te svrhe, a to se već sada može proglasiti propalim. Od toga nema ništa. Dakle, Bačić je na sebe preuzeo ogroman rizik, a Plenković mu imenovanjem za ministra nije dao priliku da politički oživi, već je ovo početak njegova kraja. S tim kaosom se ne bi snašli ni veći stručnjaci od njega”, kaže naš sugovornik iz Vlade te napominje da se premijer na njegovo imenovanje odlučio iz nekoliko razloga.

Zašto uopće Bačić?

”Prije svega Bačić nije netko tko bi mogao ugroziti Plenkovića i njegovu poziciju ni u stranci, ni u Vladi, već je upravo suprotno on jedan od njegovih lojalnih kadrova koji će mu u svakom trenutku čuvati leđa, što je za Plenkovića dosta značajno. On se okružio ljudima na koje se može osloniti, to možda je dobro za Plenkovića, ali je za HDZ opasno”, smatra naš sugovornik dodajući da je imenovanje Bačića u drugu ruku pokazatelj velike kadrovske krize kroz koju prolazi vladajuća stranka.





”Mladi, stručni ljudi se ne mogu probiti baš zbog ovakvih tipova. To Plenkovića možda sada ne zanima previše, ali dugoročno gledano HDZ bi se kroz koju godinu mogao naći u problemima nalik onima kroz koje sada prolazi SDP”, ocjenjuje naš sugovornik te naglašava da je ovo imenovanje i po onome što se u medijima može vidjeti pokazatelj svojevrsnog Plenkovićeva očaja jer su mu po pitanju obnove ruke naprosto vezane iz niza razloga. Cijene građevinskog materijala otišle su u nebo, u građevini nedostaje radnika, a onda na sve to dodajte tromu administraciju i doista dolazite do začaranog kruga.

Plenković u začaranom krugu

U tom začaranom krugu Plenković se teško snalazi pa se stoga ove godine niti nije pojavio na Banovini već je izbjegao nezadovoljno stanovništvo koje je na godišnjicu svoje tragedije izašlo na prosvjede. ”Plenković se sada preko Bačića osobno odlučio involvirati u obnovu, a to znači da bi i među njima dvojicom moglo doći do tenzija. Ako se obnova pokrene to će Plenković sebi pripisati kao uspjeh, a ako obnova ne krene on će odgovornost prebaciti na Bačića baš kao što se sada za stagniranje nastoji okriviti Paladinu, iako zaista najveći problem nije bio u njemu”, priznaje naš sugovornik.

Za razliku od Paladine koji široj javnosti baš i nije bio pretjerano poznat, Bačić je i izvan političkih voda dobro poznato ime. Uz to što je član HDZ-a još od 90-te Bačić je i ranije imao prilike biti u poziciji ministra graditeljstva, pored toga on je dugogodišnji saborski zastupnik vladajuće stranke, nekadašnji državni tajnik u Kalmetinom Ministarstvu mora. Bio je i načelnik Općine Blato na svojoj Korčuli, a godinama slovi za prvog čovjeka Dubrovačko-neretvanskog HDZ-a na čijem je čelu i sada.

Malo je poznato da je Bačić po struci diplomirani inženjer geodezije, ali je zato poznato da je kumski povezan s Vladimirom Šeksom te da je to krug iz kojeg dolazi i predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Bačićevu karijeru obilježio je Sanader

Poznato je također i to da je Bačićevu karijeru u velikoj mjeri obilježila suradnja s bivšim premijerom Sanaderom u vrijeme kada se odvijala famozna afera Fimi medija za koju su osuđeni i HDZ i bivši premijer. Baš je u to doba Bačić bio glavni tajnik HDZ-a, državni tajnik i član predsjedništva stranke, a kasnije je na suđenju za ovu aferu potvrdio da je Uskoku predao 2 milijuna i 300 tisuća koje je dostavio nakon što je bivša premijerka Jadranka Kosor obavijestila nekadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića da se taj novac već deset mjeseci deponirao u HDZ-ovoj blagajni.

Premda je bio na istaknutoj stranačkoj poziciji Bačić se ograđivao od njegova djelovanja, s bivšom premijerkom Kosor odlično je surađivao, s Karamarkom nešto manje dobro, ali je zato sa Plenkovićem procvjetao što nije iznenađenje kada se zna da se Bačić zalagao za njegov dolazak na čelo stranke.









Moguća Bačićeva afera

Godinama Bačić vješto pliva na domaćoj političkoj sceni pa mu tako prevelik problem nisu predstavljali ni nedavni napisi o tvrtki Blato 1902 u kojoj on i Šeparović imaju ponajveći paket dionica. Govorilo se da je ova tvrtka povezana s ovim dvojcem iz državnih i europskih fondova dobila potporu na način gotovo istovjetan onome na koji je bivši ministar Tomislav Tolušić došao do sredstava za svoju vinariju, a zbog čega se odnedavno njime bavi Ured europskog javnog tužitelja. Korčulanska tvrtka u kojoj su Šeparović i Bačić jedni od najvećih dioničara samo je u posljednje tri do četiri godine dobila minimalno šest milijuna kuna bespovratnih sredstava, a ukupni prihodi tvrtke u 2020.godini iznosili su 30 milijuna kuna, dok je dobit iznosila 700 tisuća kuna što znači da bi tvrtka bez bespovratnih sredstava negativno poslovala.

Inače prema podacima iz imovinske kartice Bačić je kao zastupnik mjesečno zarađivao 19.953 kune, a uz dva kredita u kartici spominje kuću u Blatu na Korčuli od 183 m2 vrijednu 740.000 kuna, kao i vikendicu u Prigradici vrijednu skoro 1,5 milijuna kuna te stan u Zagrebu od 66 m2 vrijedan skoro milijun kuna. Bačić je i suvlasnik još jedne kuće u Blatu koja ima 179 kvadratna metra čija je približna vrijednost 250.000 eura, a na popisu imovine spominje i niz voćnjaka, oranica i šuma te građevinska zemljišta kao i dva automobila te štednju od 27.000 eura, a supruga ima 184.790,03 kune ušteđevine koje je dobila kao otpremninu.