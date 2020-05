HDZ-OVCI BJESNE ZBOG ŠKORE! ‘Znate li što mu SDP nudi?’ Spremaju mu paklenu zamku

“Bio je najprije generalni konzul u Pečuhu, kasnije je bio saborski zastupnik, otišao je nakon osam mjeseci. Ako želiš mijenjati svijet, mijenjaj stvari oko sebe. Ja sam isto svašta prošla, on je otišao zato što to nije donosilo dovoljno novaca da bi izgradio tih svojih nekoliko kućerina i visoke zidove kojima se ogradio i sada tvrdi da je on nekakav narodni čovjek. Ma dajte, molim vas!”, komentirala je svojedobno danas već bivša predsjednica Mirolslava Škoru i njegov angažman na izborima za Pantovčak.

Nije od tada prošlo puno vremena, no isto se tako okolnosti nisu previše promijenile.

Grabar-Kitarović više nije predsjednica, predsjedničkim odajama ravna Zoran Milanović, no Škoro od politike nije digao ruke.

Štoviše, baš kao što je prije par mjeseci izazivao nervozu kod Grabar-Kitarović tako danas izaziva nervozu kod HDZ-ovaca, koji smatraju da će ovaj bivši predsjednički kandidat svojim nastupom na parlamentarnim izborima koristiti Bernardićevom SDP-u. Rat između Škorina pokreta i Plenkovićeva HDZ-a ne prestaje puniti medijske stupce, a retorika i nije previše nepoznata hrvatskom puku.

Škoro, naime, Plenkovića javno naziva učenikom Sanaderove škole, premda je i on sam saborske klupe grijao baš u eri bivšeg premijera. Istovremeno, Jandroković i Plenković čime sve kako bi javnost uvjerili da nakon parlamentarnih izbora ni pod koju cijene neće koalirati sa Škorom budući da je on sjajan partner SDP-a.

Glas za Škoru je glas za SDP, poručio je Plenković, no ankete su jasne.

Ako doista bude želio zadržati vladajuću poziciju bez Škore neće moći sastaviti Vladu, osim ukoliko se ne odluči na veliku koaliciju, što je u ovom trenutku ipak malo vjerojatno. Žustri nastupi prema Škori od strane Plenkovićeva HDZ-a zapravo bi se mogli opisati kao pokušaj pridobivanja neodlučnih birača iz centra, jer Plenković u svojim nastupima sve i da želi ne smije otići previše desno. U tome slučaju glasovi na centru bi se osuli, a ako se oni ospu to bi moglo upravo SDP-u donijeti relativnu pobjedu na izborima. SDP bi u tom slučaju imao nekoliko postotaka glasova više od vladajuće stranke, a onda bi mogao profitirati i na rubnim mandatima.

Kako ističe nekoliko HDZ-ovaca s kojima smo razgovarali problem po vladajuću stranku leži u izbornim jednicima koje su na dosadašnjim izborima slovile za njihove utvrde. Riječ je primjerice o Slavoniji i Dalmaciji. Jedinice su to u kojima HDZ sada ima dvije oštre konkurencije u obliku Škore, ali i u obliku Mosta, dok se SDP za naklonost svojeg biračkog tijela bori bez adekvatnih konkurenata, što im itekako ide u prilog.

Pojedinačno najjačoj stranci pribraja se najveći postotak glasova kojega su osvojile liste koje su ostale ispod praga, i tu leži jedan od najvećih HDZ-ovih problema pa samim time i strahova. Na vlastitom su iskustvu HDZ-ovci naučili da ništa nije nemoguće, a sada tu tezu prepričavaju i u Škorinom slučaju. Kako ističu, njegovi su zahtjevi ogromni, osvoji li više od deset mandata zahtjevati će pozicije u ministarstvima, i to pozamašan broj, a u HDZ-u to teško mogu ispuniti, dok se navodno iz SDP-a Škori nudi premijerska fotelja koja bi SDP ostavila u oporbi.

Cilj HDZ-a je spustiti cijenu Škori i dovesti ga do toga da dobije što manje mandata, čime bi i njegovi zahtjevi bili manji. Hoće li taj cilj postići ostaje za vidjeti.